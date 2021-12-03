MEB’den 5 yıldızlı otelde 1.3 milyonluk toplantı!

Ankara’da 1200 kişilik toplantı salonu bulunan MEB, 20. Milli Eğitim Şurası’nı otelde yaptı. Toplantı, 1 milyon 301 bin liraya mal oldu...

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi'nde toplantılarda kamu kurumlarının tesislerinin kullanılması gerektiği belirtilirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 yıldızlı otellerde toplantı ve çalıştay düzenlemeye devam ediyor. MEB, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” temalı 20. Milli Eğitim Şurası'nı da 5 yıldızlı otelde düzenledi. JW Marriott Hotel'deki toplantının bakanlığa maliyeti 1 milyon 301 bin 650 TL oldu. MEB, mayıstan bu yana düzenlediği toplantı ve çalıştaylara 4 milyon 741 bin TL ödedi. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Ankara Beşevler'de 1200 kişi kapasiteli toplantı salonu bulunuyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “MEB'in şura salonu var, ben de gittim birkaç defa. Güzel bir salon. Buna rağmen Milli Eğitim Şurası otelde yapılıyor. Milli Eğitim Şurası'nı otel lobilerine taşıyan bir kafa, eğitimin de içini boşaltmaktan başka iş yapamayacak kafadır'' dedi.