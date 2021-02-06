Meclis güçlendirilecek tek adamlık bitecek

CHP'nin gündemi, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”… Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden, Parlamenter Sistem'e geçişin ayrıntılarını CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre açıkladı. Emre, “Yapmak istediğimiz basit bir değişiklikten çok, kapsamlı ve bütüncül bir dizi demokratikleşme adımıdır” dedi. Emre, “Siyasi sistemin yeniden düzenlenmesi”, “Kurumsal ve bireysel haklar düzenlemesi” adımları atılmadan, “Güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçilemeyeceğini” söyledi.

Emre, öngördükleri ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Demokrasi' sisteminin ana unsurlarını şöyle sıraladı:

ANAYASA DEĞİŞECEK

■ Tek adamlığa dayalı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne son verilecek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi esas alan ve güçler ayrılığına dayalı yeni bir anayasa yapılacak.

■ Meclis güçlendirilecek. Hükümet Meclis'e karşı sorumlu olacak. Sözlü soru, gensoru gibi denetim imkanları Meclis'e geri verilecek.

■ Meclis'te kesin hesap komisyonu kurulacak. TBMM adına denetim yapan Sayıştay, gerçek işlevine kavuşturulacak.

■ Cumhurbaşkanı kararnamelerinin Meclis'in yasama yetkisini elinden almasına son verilecek.

■ Cumhurbaşkanının gerçekten tarafsız olması ve ulusun bütünlüğünü temsil etmesi sağlanacak.

■ Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu baştan yapılacak. Yüzde 10 seçim barajı kalkacak. Aday belirleme yöntemleri demokratikleştirilecek. Yurttaşların partiler yoluyla siyasete katılımı önündeki engeller kaldırılacak.

■ Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısı siyasal baskılar tarafından etkilenmeyecek şekilde düzenlenecek.

■ Siyasetin finansmanı şeffaflaştırılacak. Siyasetçilerin yargı sopasıyla hizaya getirilmesini amaçlayan yargılamalar ortadan kaldırılacak.

HAKİM GÜVENCESİ

■ Yargı bağımsızlığını güçlendirmek üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu yapısında değişikliğe gidilecek. Hakim güvencesi tam olarak sağlanacak.

■ Yargı ve bürokraside partizan atamalara son verilecek.

■ Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) koşullarında anayasa değişikliği

yapılması yasaklanacak.

■ Yolsuzlukla mücadele için bütün tedbirler alınacak. Kamu İhale Kanunu, uluslararası standartlara uygun hale getirilecek. Ulusal Vergi Konseyi kurulacak.

SENDİKA HAKKI GELECEK

■ YÖK, OHAL, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunları başta olmak üzere tüm mevzuat darbe hukukundan temizlenecek.

■ Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi ve Lokavt Kanunları baştan sona değiştirilecek, örgütlenme özgürlüğü engelleri kaldırılacak.

RTÜK, MEDYA ÜZERİNDE BASKI ARACI OLMAYACAK

■ Üniversite özerkliği tam olarak sağlanacak. Rektörün siyasi iktidar tarafından belirlenmesine son verilecek, akademik özgürlükler garanti altına alınacak.

■ Çoklu baro uygulamasına son verilecek.

■ İstanbul Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanması için gerekli adımlar atılacak.

■ RTÜK'ün medya üzerinde bir denetim aracı olmasına son verilecek.

■ Basın ve ifade özgürlüğü alanındaki tüm kısıtlamalar kaldırılacaktır. Türkiye'de tek bir tutuklu gazeteci kalmayacak.

■ Medya kuruluşlarına mali baskılarla diz çöktürme uygulamasına son verilecek, girişim özgürlüğü ve hukuk güvenliği ekonomik alanda hâkim kılınacaktır.

■ Cumhurbaşkanına hakaret düzenlemenin muhalifleri susturma aracı olarak kullanılmasına son verilecek.

■ Kayyum uygulamasına son verilecek, seçimle gelen seçimle gidecek.

■ AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasının önündeki tüm engeller kaldırılacak.