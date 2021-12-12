Meclis kürsüsünde ekmek, süt, gübre

TBMM’deki Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde milletvekilleri kürsüye, gübre limon, ekmek, süt, sıvı yağ ve tuzluk ile çıktı. CHP’li Gökçel de ekmek kuyruğu fotoğrafı gösterdi.

Deniz AYHAN

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TBMM'deki Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut kürsüye gübre ve limonla çıktı. Barut, “Sizin iktidarınızda çiftçimizin anası ağladı” dedi ve elindeki gübreyi göstererek, “Üre gübre yakında gramla satılacak, altından değerli. 17 ay önce tonu 1800 lirayken şimdi 14 bin 500 lira oldu” dedi. Kürsüden limon da gösteren Barut, “Dalında 30 kuruş, yazıktır, günahtır” dedi.

‘GÜBREYİ TUZLUKLA ATACAKLAR'

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ekmek, sıvı yağ, süt ve tuzluk ile çıktığı kürsüde, “Sıvı yağ geçen sene 8 liraydı şimdi 28 lira oldu. Ekmeğin yarısından fazlasını ithal buğday ile yapıyoruz” dedi ve elindeki sütü göstererek, “Bu sütün yüzde 70'i ithal yem ile oluyor, farkında mısınız?” diye sordu. Gaytancıoğlu, bir tuzluk da göstererek, “Gelecek yıl çiftçi yeni tarım aleti kullanacak, tuzlukla gübre atacak” dedi. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise “İnternet siteleri icradan satılık tarla ilanlarıyla dolu” dedi ve ekmek kuyruğundaki vatandaş fotoğrafını göstererek, “Türkiye'de yarım simit, çeyrek lahana dönemi başladı” dedi.