Meclis veto kararına direndi: Beykoz Çayırı’nı millet bahçesine çevirecek karar, AKP-MHP oyları ile onaylandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği Beykoz Çayırı’nı millet bahçesine dönüştürecek imar planları, AKP-MHP grubunun oyları ile ısrar kararı olarak aynen kabul edildi. Planlar, çayırı yapılaşmaya açacağı gerekçesi ile kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının son bileşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanan oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar tekrar oya sunuldu.

BEYKOZ ÇAYIRI PLANLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Kamuoyunun tepkisini çeken Beykoz Çayırı'nın “Millet Bahçesi”ne dönüştürülmesi için alt ve üst ölçekli imar planlarında yapılan değişiklikler, İmamoğlu tarafından veto edilen kararlar arasında yer aldı.

Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifleri doğrultusunda çayıra; millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zeminaltı otopark yapılmasının önü açılmıştı. İnşaat alanı bin 929 metrekareden, 4 bin 800 metrekareye yükseltilmişti.

“YENİ BİNA YAPILMAYACAK”

Veto kararının oylanması öncesinde söz alan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, planlar ile alandaki yeşil alanın 2.5 kat artacağını 38 bin metrekarelik Beykoz Çayırı'nın aynen korunacağını, ek 55 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulacağını söyledi.

Aydın “Gelin bunu beraber yapalım, neye engel olduğunuzu bilmiyorsunuz. Yeşile nasıl karşı çıkarsınız? Yer altına otopark kesinlikle yapılmayacak. Yeni bina kesinlikle yapılmayacak. Mevcut binalar yıkılacak bir kısmı yenilenecek. Çayır korunacak. 116 bin metrekarelik alandı, 93 bin metrekarelik yeşil alan, spor ve yürüyüş alanları olacak. Kameraları koyduk, yapılanları canlı olarak yayınlayacağız burada yapılanları. Bu söylediklerim dışında bir şey yapılırsa belediye başkanlığından istifa ederim. Beykoz Çayırı'nda nöbet tutmaya gerek yok. Nöbet tutmak isteyenler varsa ben de onlarla birlikte olacağım. Gelin hep birlikte bu karara evet diyelim” ifadelerini kullandı.

“KAYGILARIMIZI GİDERECEK BİR DURUM YOK”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ”İnşaat alanında yükseklikte artış var. Hukuki sorunlar var. Bizim kaygılarımızı giderecek bir durum yok. Etrafındaki işgaller tabi ki temizlenmeli ama çayır olduğu gibi korunmalı. Plana baktığımızda tereddütlerimiz sürüyor” diye konuştu.

Balyalı “Belediye başkanının iyi niyetine inanıyoruz, görev süresince bunlar yapılmayabilir. Ama bu plan notları kalıcı, gelecekte o yapılar yapılabilir. Plan notları yürürlükte kaldığı sürece o yapıların yapılmasına engel bir durum yok. Bu plan notları anayasa gibi kalıcı” dedi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş “Plan değişikliğini, yarın meclis üyeleri değiştiğinde yine yapılabilir. CHP'li arkadaşlar millet bahçesi adından rahatsız” diye konuştu.

Bir süre de yeni bir plan değişikliğinin mi yoksa ısrar kararının mı oylandığı yönünde tartışma yapıldı. Oturumu yöneten Kalaycı, raporu ısrar kararı olarak oya sundu ve AKP-MHP grubunun oyları ile plan değişikliği aynen kabul edildi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KARARI OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Veto edilen 2019-2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 3 ay süre ile “İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu” kurulması kararının oylanması sırasında ilginç bir durum yaşandı.

İmamoğlu'nun veto ettiği karara CHP ve İYİ Parti grubu, AKP ve MHP ile birlikte “evet” oyu kullandı.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı bu durumu “Komisyonu hukuki gerekçelerle reddetmiştik. Araştırma komisyonuna, Denetim Komisyonu yetkisi verilmesini doğru bulmuyoruz. Hukuki itirazlarımız geçerli olmak kaydıyla biz bu komisyonun kurulmasına ‘evet' diyeceğiz. İncelensin, araştırılsın, itirazımız yok. Ama AK Parti grubu meclisteki çoğunluğunu kullanarak araştırma komisyonlarını kendi siyasi görüşü doğrultusunda rapor yazmak için kullanıyor. Bunu da doğru bulmuyoruz” şeklinde açıkladı.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da komisyonun araştırma döneminin AKP dönemini de kapsayacak şekilde genişletilmesini önerdi. Daha sonra oylama yapıldı ve veto kararına konu olan komisyonun kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

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