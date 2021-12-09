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Meclis yine karıştı! Oturuma ara verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde AKP ile İYİ Partili milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Oturuma ara verildi.

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Meclis yine karıştı! Oturuma ara verildi

2022 bütçe görüşmeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu'nda AKP ile İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.

Ara verdikten sonra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile AKP’li vekiller arasında  gerginlik devam etti.

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