Mecliste AKP ile CHP’li vekil arasında ‘kiralık milletvekili’ kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde CHP Elazığ Milletvekili ile AKP İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy arasında ‘kiralık milletvekili’ tartışması yaşandı. AKP’li Özsoy’un muhalefet milletvekillerine ‘kiralık vekil’ ithamına karşı CHP’li Erol, “Kiralık kendi iradesiyle bu kürsüden konuşma cesaretini gösteremeyen sizin gibi milletvekilleridir" yanıtını verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde CHP Elazığ Milletvekili ile AKP İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy arasında ‘kiralık milletvekili' tartışması yaşandı. İYİ Parti'nin kuruluşunda CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmelerine ilişkin AKP İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, “Kiralık milletvekilleriyle kurulmuş, şehit ailesine küfredecek kadar alçalan insanların bulunduğu bir partiye mensup olmadığım için şeref duyuyorum” sözlerine CHP'li vekil Gürsel Erol tepki gösterdi.

AKP’Lİ VEKİLDEN SERT SÖZLER

AKP İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin güçlü birliktelikleriyle hayat bulan, millî ve manevi değerlerimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkan, devlet ve millet düşmanlarının karşısında dimdik duran Cumhur İttifakı’nın mensubu bir milletvekili olmaktan da şeref ve onur duyuyorum. Peki, bizler milletimize bu hizmetleri sunmak için gece gündüz çalışırken birileri neler yaptılar? Devletin memurunu, bürokratını, öğretmenini tehdit ettiler, şehit ailelerine küfrettiler, çiftçilerimize hakaret ettiler, teröristbaşıyla kahvaltı hayalleri kurdular, gençlerimizi sokağa dökmeye çalıştılar, vatan hainlerine sahip çıktılar. Evet, bu saydıklarımı yapan ahlak yoksunu, devlet ve millet düşmanı, emperyalizmin uşağı olmuş omurgasız siyasilerle birlikte olmadığım için, terör örgütlerinin maşası olmuş bir siyasi hareketin içerisinde bulunmadığım için, kiralık milletvekilleriyle kurulmuş, şehit ailesine küfredecek kadar alçalan insanların bulunduğu bir partiye mensup olmadığım için. Genel Başkanı iğrenç bir kaset komplosuyla göreve gelmiş, sürekli taciz ve tecavüzlerle anılan bir partinin milletvekili olmadığım için Rabbime şükrediyorum.”

CHP’Lİ EROL: HADDİNİ BİL!

CHP grubu adına söz alan CHP Elazığ Milletvekilli Gürsel Erol, AKP'li Özsoy'a sert sözlerle yüklendi. Erol Özsoy'a hitaben Erol, “Eyüp Bey’in bundan sonraki seçimde siyasi geçmişini, geleceğini takip edeceğim. Acaba bu kürsüye hangi partili milletvekili olarak çıkacak? Yapılacak ilk seçimden sonra, AK Parti iktidarını kaybettikten sonra AK Parti'de mi kalacak, yoksa diğer partilere mi geçecek? Takip edeceğiz. Kiralık kendi iradesiyle bu kürsüden konuşma cesaretini gösteremeyen sizin gibi milletvekilleridir. Kiralık yalnızca lider endeksli siyaset yapan, kendi kişiliği olmayan senin gibi milletvekilleridir. Ben Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde nezaket kurallarına uyan bir milletvekiliyim ama senin Atatürk’ün partisinin, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanına saygısızca hitap etmen asla kabul edilemez, haddini bileceksin, haddini bileceksin, hadsiz haddini bileceksin” ifadelerini kullandı.

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