Meclis’te bu kez kadın vekiller kavga etti

2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin maddeleri görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu, bu kez kadın milletvekillerinin kavgasına sahne oldu.

Zekeriya ALBAYRAK

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Bütçe görüşmelerinin 11. gününde söz alan AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 10 dakikalık konuşmasının büyük bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri ve CHP'yi hedef aldı.

İKTİDAR VE MUHALEFET VEKİLLERİ ARASINDA GERGİNLİK

Ayvazoğlu'nun ağır sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, salondaki tüm CHP milletvekilleri için 2'şer dakika sataşmadan söz istedi.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar da bu talebi olumlu karşılayınca iktidar ve muhalefet vekilleri arasında gerginlik yaşandı.

CHP’Lİ VEKİLİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Akar, oturuma ara verdiği sırada önce MHP ve CHP arasında tartışmalar yaşandı. Bu sırada AKP Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu ile İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı CHP sıralarındaki Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın üzerine yürüdü.

ERKEK VEKİLLER AYIRDI

AKP ve CHP'li kadın vekiller arasında yaşanan kavga ve arbedeyi araya giren erkek milletvekilleri ayırdı.

Oturumun tekrar açılması ardından Başkanvekili Akar, yoğun bütçe maratonunun son günlerinde milletvekillerinin konuşmalarına özen göstermesini istedi.

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