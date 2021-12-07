Meclis’te gergin anlar: ‘Bir milletin açlığıyla dalga geçilmez’

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın TBMM bütçe görüşmelerinde 'okullarda beslenme programı' önerisine AKP'liler itiraz etti. Meclis'te kısa süreli gerginlik yaşandı.

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı.“’Açız, aç’ diye bağıranlara hakaret eden bir iktidarımız, saray düzenimiz var” diyen Özkan, okullarda beslenme programı için kanun teklifi verilmesi çağrısında bulundu.

Özkan, “Bugün üzerine konuştuğumuz şey bir bütçeyse, bugün devlet okullarımızda neden derhal okul beslenme programını başlatmıyoruz? Neden çocuklarımız okula aç gidiyorlar? Bu bir bütçeyse neden çocuklarımızın açlığıyla mücadele etmiyoruz? Bu sorunun yanıtını verebilecek bir bütçe değildir” dedi.

“VARSA MİLLETVEKİLLİĞİNİ BIRAKACAĞIM”

AKP'lilerden “Yemek var okullarda” sesleri yükselmesi üzerine Tuncay Özkan, “Senin dünyadan haberin yok. Varsa ben milletvekilliğini bırakacağım. Senin çocukların özel okula gidiyor tabi. Fakir fukaranın gittiği okulda yok” yanıtını verdi.

“Madem bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesidir, dolar baronlarını, tefecileri zengin etmekten vazgeçin” ifadelerini kullanan Özkan, “Buradan hep beraber bu önergeyi geçirelim” çağrısı yaptı.

“BU ARKADAŞI MİLLETE ŞİKAYET EDİYORUM”

AKP'li vekilin ‘okullarda yemek var' itirazları üzerine kısa süreli gerilim yaşandı. Tuncay Özkan, “Seni millet duyuyor. Bu arkadaşı millete şikayet ediyorum. Aç gönderdiğiniz çocuklarınızın aç kalması için burada laf atıyor. Öğlen özel sektörde çalışanlar yarım gevrek yarım boyoz, kamuda çalışanlar sefer tasıyla akşam çocuklarına öğlen çıkan yemeği götürüyorlar. Bir milletin açlığıyla dalga geçilmez” diye konuştu.

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