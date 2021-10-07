Meclis’te gerginlik

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplan TBMM Genel Kurulu'nda önce HDP'li ve MHP'li vekiller arasında, daha sora da AKP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Zekeriya ALBAYRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci’nin, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yerinden konuşma yaptığı sırada, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir karşılıklı sözlü tartışmaya girdi.

Kılavuz’un HDP sıralarına yürümesi üzerine araya giren Milletvekilleri kavgayı önledi.

HDP-MHP gerginliğinin ardından Genel Kurulda, bu kez de AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu arasında tartışma yaşandı. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma 30 dakika ara verdi.