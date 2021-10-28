Meclis’te kamu reklamı tartışması

TBMM Genel Kurulunda, Kamu Denetçiliği Kurumu faaliyet raporları görüşüldü. Kamu bankaları tarafından gazete ve TV’lere verilen reklamların dağılımı tartışma konusu oldu.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Kamu bankaları tarafından gazete ve TV'lere verilen reklamlar TBMM'de tartışmalara neden oldu. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ‘'Reklam en çok satan gazeteye verilir. Ama bizim kamu bankaları en az satan gazeteye, en az izlenen TV kanalına, yandaş olduğu için reklam veriyor'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, Kamu Denetçiliği Kurumu faaliyet raporları görüşülürken söz alan Hakverdi şunları söyledi:

REKLAM EN ÇOK OKUNAN GAZETEYE VERİLİR

Kamu bankaları gazetelerden en çok reklamı Türkgün gazetesine verdi. Bu gazetenin tirajına baktım geçen hafta, 19'uncu sırada… Kamu bankaları neden 19'uncu sıradaki bir gazeteye en çok reklamı verir? Reklam, en çok okunan gazeteye verilir. Yine, ilk 10'un içinde 5'i Turkuvaz Medya'nın. Televizyonlarda da durum aynı , ilk 10'un 5'inde Turkuvaz Medya var. A Kanal, A Haber, ATV ve aslında bunları izleyenler hayatın gerçekliğinden de kopuyor. A Kanal izleyen ‘Avrupa bizi kıskanıyor' zannediyor.

BABANIZIN BANKASI MI BUNLAR?

İktidar gibi düşünmeyene de bir kuruşluk reklam vermemişler. SÖZCÜ ve Korkusuz, Evrensel, Birgün, Karar, Cumhuriyet'e, Millî Gazete, Yeniçağ'a, Yeni Asya'ya bir satır reklam yok. FOX'a, Halk TV'ye, Tele 1'e, KRT'ye ve TV5'e de bir saniye reklam vermemişler. Babanızın bankası mı bunlar. Bu bankalar aracılığıyla, benim cebimden aldıkları paralarla bana karşı propaganda yapan iktidarın yandaş medyasına para aktarıyorsunuz.