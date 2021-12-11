Meclis’te künefe ziyafeti

CHP Hatay Milletvekilleri Meclis bahçesine kurulan seyyar mutfakta hazırlattığı künefeleri ikram ettiler.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP Hatay Milletvekilleri, Meclis bahçesine kurulan seyyar mutfakta hazırlattıkları künefeleri ikram ettiler.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Bütçe çalışmalarına verilen arada ise künefe ziyafeti yapıldı. Vekiller Hatay'ın ünlü künefesinin tadına baktılar.

TBMM Genel Kurulunda çalışmalara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.

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