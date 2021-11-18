Meclis’te Kürtçe tartışması! Oturuma ara verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile HDP'li Meral Danış Beştaş arasında ‘Kürtçe’ tartışması yaşandı.

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İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, eşitlik mücadelesi verdiklerini savunarak, kamu hizmetlerinin ana dilde yapılmasına ilişkin teklif verdiklerini hatırlattı.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ayrımcı dil kullananın dilini kabul etmediklerini belirterek, “AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede ‘Kürt, Kürtçe düşmanlığı' ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur. PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin öldürdüğü binlerce Kürt vatandaşımız var. Bunların hesabı verildi mi? Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik” dedi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Kürt halkı dilini kullanmasaydı, bugüne kadar getirmeseydi, hiçbir adım zaten atılmazdı” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi. İHA

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