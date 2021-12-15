Mecliste Lütfi Elvan çıkışı: Ekonomik modele inanmadığı için mi istifa etti?

Devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, AKP sıralarına seslenerek, “Lütfü Elvan yeni ekonomik modele inanmadığı için mi istifa etti?” diye sordu.

Sozcu.com.tr

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Konuşmasında ekonomideki yeni model tartışmalarına değinen Adıgüzel, iktidarı eleştirerek “Ne yaptığınızı siz de bilmiyorsunuz. Kaybedeceğinizi anladınız, bütün tuşlara basıyorsunuz dur bakalım ne olacak diye. ‘Ekonominin kitabını yazdık' deyip ekonomiyi batırınca, aklınıza Çin geldi. Şimdi de Çin'in kitabını yazmaya heves ettiniz, yakında Amerika'yı tekrar keşfetmeye karar vereceksiniz. Eğer Çin modelinden kast ettiğiniz, Türkiye'yi ucuz iş gücü cennetine çevirmekse, bunun için yeni bir modele ihtiyaç yok, zaten bunu başardınız. Sayenizde, asgari ücrette tüm dünyanın ucuz emek diye baktığı Çin'in bile gerisine düştük. Daha düne kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisine girecektik, şimdi ucuz iş gücünde Bangladeş'le yarışır hale geldik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, MHP'nin 2011 yılında AKP'yi eleştirdiği özelleştirme raporuna değinen Adıgüzel, “'Daire fiyatına fabrika sattılar' diye AKP'yi eleştiren siz değil misiniz?” diye sordu.

“BU ÜLKENİN GENÇLERİ, AMERİKA’NIN AVRUPA’NIN HİZMETKARI OLMAYACAK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada model tartışmalarına değinerek, şu ifadelere yer verdi:

“Eğer Çin'i örnek almaktan kast ettiğiniz, otoriter bir rejim özentiliği ise, 19 yılda hukuku, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri hiçe sayan uygulamalarınız sayenizde Türkiye uzun zamandır Çin, Rusya, Hindistan gibi otoriter rejimlerle aynı ligde yer alıyor, o konuda tarihe geçecek bir kitap yazmış olabilirsiniz. Kitabın adını da ‘20 Yılda Ülkeyi Nasıl Batırdım?' koyabilirsiniz.

Sizde bu zihniyet olduğu müddetçe, herkesle inatlaşmaya devam ettiğiniz, öngörülebilir, güvenilir bir yatırım ortamını yaratmadığınız sürece istediğiniz modeli örnek alın. Yine de başaramazsınız. Ama şunu da unutmayın, biz bu ülkenin gençlerini, emekçilerini sizin ucuz iş gücü hevesinize kurban etmeyeceğiz! Bu ülkenin gençleri, Amerika'nın, Avrupa'nın hizmetkarı, ırgatı olmayacak.”

“KOSKOCA TÜRKİYE BİR HUAWEİ ETMİYOR”

“Eğer Çin bugün dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda ilerliyorsa büyük ölçüde bilime, teknolojiye, araştırmaya, eğitime, katma değer üretimine yaptığı yatırımlar sayesinde. Çin yalnızca 2020 yılında AR-GE'ye 370 milyar dolardan fazla harcamış. Türkiye'nin harcadığı rakam 55 milyar TL. Dünyada AR-GE'ye en çok yatırım yapan 2500 şirket arasında, 6 Türk şirketi, 536 Çinli şirket var. Türkiye'nin AR-GE harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2002'de yüzde 0,53, 18 yılda ancak yüzde 1,09'a ulaşabilmiş. Çin'in teknoloji devi Huawei'nin bir yılda AR-GE'ye yaptığı yatırım 20 milyar doların üstünde. Yani koskoca Türkiye bir Huawei etmiyor.”

“TÜRK TELEKOM’UN HESABINI SORDUNUZ MU?”

AKP sıralarına seslenen Adıgüzel, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu ülkeyi katar katar Katar'a satan siz değil misiniz? Tank Palet gibi stratejik öneme sahip bir kurumu satmadınız mı? 2018'de TSK envanterine girecek dediğiniz tank nerede? Biriniz çıkıp Türk Telekom'un hesabını sordu mu? Siz unuttunuz ama biz unutmadık. Türk Telekom'u soyup soğana çevirdiler. Milyarlarca dolarlık vurgun yaptılar, batık krediyi bu milletin sırtına yükleyip kaçtılar. Peki, siz hesap sordunuz mu?”

19 yılda yandaşa yatırım, Katar'a güzellik yapmaktan, faiz lobilerine para yedirmekten katma değere, teknolojiye, insan kaynağına, bilime, eğitime para bırakmadınız. İnşaata değil, teknolojik altyapıya, bilime, insana yatırım yapın dedik, anlatamadık! Teknolojiyi tüketen değil, üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülke yaratacağız dediniz, bırakın teknolojiyi üretmeyi, dünyada üretilen en basit teknolojik ürünleri bile satın alamaz hale geldik. Aya gidiyoruz dediniz, araba fiyatları öyle bir uçtu ki millet yaya kaldı.”

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