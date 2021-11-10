Meclis’te mor flamalı eylem

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi ele alınırken CHP milletvekilleri ‘’İstanbul sözleşmesi eylemi’’ yaptılar. Tüm CHP Milletvekilleri ayağa kalkarak ellerinde tuttukları mor renkli ‘’İstanbul sözleşmesi yaşayacak’’ yazılı flamalar açtı.

Zekeriya ALBAYRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Komisyonda söz alan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer ‘'Türkiye’de tüm veriler kadına şiddetin artığını, kadın cinayetlerinde ve şüpheli kadın ölümlerinde ciddi artışlar olduğunu göstermektedir. Kadına şiddette sıfır tolerans nutukları atmayın'' dedi ve şunları söyledi:

‘'SİZİ AFFETMEYECEĞİZ''

*Kadınların en güçlü güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin bir gecede hukuksuzca yürürlükten kaldırılmasına sessiz kalanlardan kadınların dinleyeceği nutuk yoktur.

*İstanbul Sözleşmesi’nin feshinden rahatsızlık duymayan bir kadın Bakanı bu ülkenin kadınları da affetmeyecektir.

*Öldürülen kadınlar için hiçbir çözüm üretememenin vicdani sorumluluğunu taşıyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi geri gelecek.

*Tek adamın kadınlar aleyhine yaptığı her şeyi emir kabul eden sizin gibi bakanlar gidecek. İnsan haklarına dayalı hak temelli bütçe, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan mor bütçe güçlendirilmiş parlamenter sistemle birlikte gelecek ve siz gideceksiniz'.

İlginizi Çekebilir Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi