Meclis’te muhalefete geçit yok

TBMM Başkanlığı, partilerin faaliyetlerini açıkladı. Muhalefet, bakanlara 7797 soru sordu, yanıt alamadı. Önergeler rafta kaldı. CHP’li Tutdere, “Artık kanunları Cumhurbaşkanı çıkarıyor” dedi.

DENIZ AYHAN

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Temmuz 2018'de başlayan 27. Dönem Meclisi'nde bugüne kadar AKP'nin verdiği 104 kanun teklifi yasalaştı. Bu tekliflerin toplam madde sayısı bin 493 oldu. Aynı dönemde 64 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldı ve bu kararnamelerdeki madde sayısı 2 bin 229 oldu.

TBMM Başkanlığı, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurahman Tutdere'nin yazılı soru önergesini cevaplandırdı ve siyasi partilerin 1 Ocak 2021- 15 Haziran 2021 tarihleri arasını kapsayan dönemdeki yasama faaliyetlerinin detaylarını açıkladı.

ARAŞTIRMAYA İZİN YOK

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bu dönemde AKP'den bir, CHP'den 4 bin 721, HDP'den 2 bin 85, İYİ Parti'den 689, MHP'den 108, Saadet Partisi'nden 58 soru önergesi geldiğini bildirdi. 2021'in ilk 6 ayında muhalefet milletvekillerince TBMM'ye verilen toplam 7 bin 797 soru önergesinin yüzde 57'si, yani 4 bin 420'si yanıtsız kaldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 824 önergeden 761'ine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 844 önergeden 699'una, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 750 önergeden 573'üne yanıt vermedi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 852 Meclis araştırma önergesinin 4'ünü AKP, 446'sını CHP, 228'ini HDP, 153'ünü İYİ Parti ve 21'ini MHP verdi. 852 Meclis araştırma önergesinden ise sadece 30'u kabul edildi. Muhalefet partilerince verilen 848 adet Meclis araştırma önergesi ele alınmayı bekliyor.

‘DENETİM ENGELLENİYOR'

2021 yılının 6 aylık döneminde TBMM Başkanlığı'na sunulan 354 kanun teklifinin sadece AKP ve AKP ile MHP tarafından sunulan toplam 12'si kanunlaşırken muhalefet partileri tarafından verilen 322 kanun teklifinin hiçbiri gündeme alınmadı.

Oluşan tablonun yürütmenin yasamaya karşı görevini yerine getirmediğinin açık göstergesi olduğunu söyleyen CHP'li Tutdere, “Yürütme, yasamaya karşı görevini yapmıyor. Atanmış bakanlar, seçilmiş milletvekillerinin sorularını yanıtsız bırakıyor, denetim faaliyeti de engelleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütme kendisini yasamanın yerine koydu. Kanunları Cumhurbaşkanı KHK'lar ile değiştiriyor” dedi.