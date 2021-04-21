Meclis’ten geçti! Yazılı sınav şartı kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşülerek kabul edildi.

Teklifle; lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin yazılı sınav şartı kaldırılarak, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendisliği ile müşavirlik yapabilmesine imkan tanındı.

Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkartıldı. Ayrıca, lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin, her ilde büro açabilmesine imkan tanındı. DHA

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