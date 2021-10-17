Medeniyetlerin beşiği Hatay zor durumda

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’ın sorunlarına ilişkin hazırladığı raporda şehrin başta ekonomi olmak üzere artan sıkıntılarına dikkat çekti.

Ali Ekber ERTÜRK

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Hatay yüzyıllar boyunca çok farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış, “Medeniyetler Beşiği” bir şehir… Üç semavi dinin mensuplarının bir arada özgürce yaşadığı hoşgörü şehri… Zengin tarihi eserlerin yanı sıra dünyanın önemli mutfaklarından birine de sahip olan Hatay'ın sorunları da az değil… CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, şehrin sorunlarına ilişkin bir rapor hazırlayarak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Güzelmansur'un “Hatay Raporu” önemli başlıklar içeriyor. İşte onlardan bazıları:

■ 2020'de Hatay'da toplanan vergi miktarı 12.5 milyar liraydı. Yatırım miktarı ise 408 milyon lira. Hatay, yapılan yatırımın 30 katı vergi ödüyor. 31 Mayıs 2021 itibarıyla en fazla konkordato ilan eden iller arasında ve 9'uncu sırada yer alıyor.

MİLLİ GELİR DÜŞTÜ

■ Türkiye'de toplam nakdi kredi miktarı 4 trilyon lira, takipteki kredi miktarı ise 148 milyar lira civarındadır. Takipteki kredi miktarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 3.69'dur. Hatay'da ise toplam kullanılan nakdi kredi miktarı 48 milyar lira, takipteki kredi miktarı ise yaklaşık 2.7 milyar liradır. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı yüzde 5.59 oldu.

■ 2018'de Hatay'da kişi başına düşen GSYH 6 bin 580 dolar iken, 2019'da bu rakam 5 bin 617 dolara düştü. Her bir Hataylının GSYH'si 969 dolar azaldı. Şehirde bir yılda 61 sanayi sicili belgesine sahip firma kapandı. 2017 yılında Hatay'daki organize sanayilerindeki istihdam sayısı 9 bin 64 kişi iken şu anda istihdam edilenlerin sayısı 8 bin 397'e düştü.

TURİSTLER DE ŞEHRİ TERK ETTİ

■ 2010 yılında, yani Suriye iç savaşı başlamadan önce, Hatay'a gelen sadece yabancı turist sayısı 654 bin civarındaydı. 2020 yılında Hatay'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin sayısı 108 binde kaldı.

■ Reyhanlı Barajı bir türlü hizmete giremedi. Bugün Reyhanlı Barajı'ndan tarlasını sulayan bir çiftçi dahi bulunmuyor. 2012 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı 10 hastane vardı, aradan 9 yıl geçmesine rağmen bu sayı 11'e çıkabildi.

SURİYELİ SORUNU

Hatay'daki Suriyeli sorununun da giderek büyüdüğüne dikkat çeken Mehmet Güzelmansur, raporunda şu ifadelere yer verdi:

“Hatay'da yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntıların ana nedenlerinden birini de, ildeki sayıları yarım milyonu geçen Suriyeliler oluşturuyor. Yanlış göç politikası ve yanlış Suriye politikası nedeniyle de Hatay ekonomisi küçülüyor, Hataylılar fakirleşiyor. Suriyelilere 10 yıldır ev sahipliği yapan Hatay, ekonomisinden sosyal dokusuna, eğitiminden sağlığına, konut yatırımından kamu personeline, turizmden tarıma, sanayiden uluslararası taşımacılığa kadar, her alanında sorunlar yaşıyor. Suriye'de maceraperest değil de realist bir politika benimsense, 4 milyon Suriyeli'ye milyarlarca dolar harcamak zorunda kalmazdık. Bugün Reyhanlı'da Suriyeli nüfusu, Türk nüfusunu geçti.”