Mehmet Metiner: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, Türkiye'deki ekonomik ve siyasal sıkıntıların sorumlusunun muhalefet olmadığını belirterek, "Ekonomik bir başarısızlık varsa, eksiklik varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk televizyonunda katıldığı programda “ekonomik başarısızlığın iktidara ait olduğu” değerlendirmesini yaptı.

“Biz hükümetiz evet, partimiz hükümet evet. Dolayısıyla ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa bu tamamen hükümetimize aittir” diyen Metiner, AKP içerisinde de bu eleştirilerin yükselmesi gerektiğini dile getirdi.

Mehmet Metiner şöyle konuştu: “Bu ülkedeki ekonomik sıkıntıların, eğer varsa siyasal sıkıntıların müsebbibi muhalefet değildir, olamaz. Ülkeyi hangi parti yönetiyorsa başarı da onundur başarısızlık da onundur. Başarıyı takdir etmek herkesin, hepimizin görevidir. Varsa başarısızlığı da eleştirmek hepimizin görevi olmalıdır. Sadece muhalefetin değil.

AK Parti'nin içerisinde ülkesini gerçekten seven, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gören çok sayıda değerli arkadaşlarımız var. Onlar gerektiğinde partisinin yapıp ettiklerini eleştirebilmeliler. Yani onlar da yol gösterebilmeliler, ‘burada bir tıkanıklık var' diye.”

İlginizi Çekebilir Meral Akşener: Yok artık Erdoğan! Seni acilen ciddiyete davet ediyorum