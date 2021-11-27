Mehmet Özhaseki AKP öncesi dönemi böyle tanımladı: Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle birlikte sosyal yardımlar kurumlaştı. Hem sosyal hem hizmet belediyeciliği ivme kazandı. 30 yıl önceki Antalya'yı biliyorum, en az 2 dönem bile Menderes Beyin yaptığı projeler ortada. Şimdikiler zekatını bile yapamıyor" dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Antalya’da düzenlenen programda konuştu.

“DEVRİM NİTELİĞİNDE İŞLER YAPTIK”

AKP hareketinin gerek yerel gerekse genelde eser ve hizmet siyaseti güttüğünü ve tek amaçlarının eser bırakmak olduğunu belirterek, 19 yıllık iktidarda hem genel hem de yerelde sessiz bir devrim yaptıklarını söyledi.

Bunlarla övündüklerini dile getiren Özhaseki, “İşin başında bütün AKP ailesi olarak Türkiye’de arkadaşlarımız, gönüldaşlarımız, bizi sevenler ve oy verenler başlarını dik tutabilir, alınları açık vaziyette herkese ilan edebilirler ki, hükümet etme noktasında her bir alanda gelmiş geçmiş cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız. Ekonomide başarılıyız. Ulaştırma, sağlık, milli savunma sanayiinde, enerjide, aklınıza hangi alan geliyorsa her birinde çok şükür başarılıyız. Devrim niteliğinde işler yaptık” diye konuştu.

“VESAYETÇİ YAPI TOPRAĞA GÖMÜLDÜ”

AKP iktidarı olarak Türkiye’deki vesayet rejimiyle de mücadele ettiklerini ileri süren Özhaseki, “En sonunda AK Parti iktidarıyla başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bunlara korkusuzluğumuzu, böyle kötülere boyun eğmeyeceğimizi bir kere daha ilan ettik. O vesayetçi yapı toprağa gömüldü bizim zamanımızda inşallah bir daha da çıkamayacak” dedi.

AKP döneminde hem özgürlüklerin önünün açıldığını hem de doğuya yatırım yapıldığını ve herkesin kendini ifade edebildiğini belirten Özhaseki, AKP’nin 19 yıllık iktidarı sürecinde elde ettiği başarıların çok kolay olmadığını da söyledi.

“İÇERİDE VE DIŞARIDA KISKANANLAR VAR”

17-25 Aralık sonrasında Türkiye’yi bölme hareketi başlatıldığını dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

“Son olarak da son güçlerini kullandılar, 15 Temmuz’da darbe girişimi yaptılar. Bu saydıklarımın hepsi 19 yıllık iktidarımız döneminde bizim önümüzü kesebilmek adına, iş yaptırmamak adına, bu milletin işleri iyiye gitmesin adına yaptıkları engellerdir. Bunların hepsinin üstesinden gelmeyi bildik Allah’a hamdolsun. Bugünlerde yapılan operasyonların da çok kısa süre içerisinde sabun köpüğü gibi kaybolup gideceğine inanan bir insanım. Yeter ki biz çalışalım, yeter ki birlik içerisinde olalım.”

“AÇ, DAĞLARDA YAŞAYAN İNSANLAR VARDI”

AKP olarak yerel seçimlerde her seferinde birinci parti çıktıklarını, şu anda 805 belediyenin AKP kadrolarının yer aldığını söyleyen Özhaseki, 1994 yerel seçimlerini milat olarak gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığını kazanması ile kentin çehresinin değiştiğini belirten Özhaseki, Anadolu’nun her köşesinde AKP’nin hizmete gelmesiyle de şehirlerde dev projelerin hayata geçmeye başladığını anlattı.

Mazeret üretmediklerini, kimseyi birbirinden ayırmadıklarını ve gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Özhaseki, “Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle birlikte sosyal yardımlar kurumlaştı. Hem sosyal hem hizmet belediyeciliği ivme kazandı. 30 yıl önceki Antalya’yı biliyorum, en az 2 dönem bile Menderes Beyin yaptığı projeler ortada. Şimdikiler zekatını bile yapamıyor” dedi.

CHP’Yİ ELEŞTİRDİ

FETÖ’nün birçok insanı mağdur ettiğini, ocakları söndürdüğünü, insanları çocuğunun çoluğunun yüzüne bakamaz hale getirdiğini söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

*Bunlardan biri de Deniz Baykal. Yerine kimi getirdiler, Kılıçdaroğlu’nu. Kılıçdaroğlu ile parti rota değiştirdi. İki temel stratejileri var, birisi yalana dayalı algı operasyonu. Tüm dünyaları yalan ve iftira siyaseti. Neredeyse Kılıçdaroğlu göreve geleli 10 yıl olmuştur, haftada bir yalan söylese yılda 50, 10 yılda 500 yalan eder.

*Bir tanesinin doğru olduğunu ıspatla. Muharrem İnce bile bunlardan ayrılırken ‘Tüm dünyaları yalan’ diyordu. Olmayanı olmuş gibi gösteriyorlar. İki yüzlülük, riyakarlık, CHP’nin temel siyaseti bunun üzerine dayalı.

*İkinci yaptıkları şey ise Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı. ‘Erdoğan gitsin de ne olursa olsun’, herkes bunun için kol kola girmeye hazır. Bunun için CHP, İYİ Parti ve HDP ile yan yana duruyor.

Antalya, Ankara, İstanbul başta olmak üzere muhalefet belediyelerinin bulunduğu yerlerde hiçbir iş, hizmet göremediklerini de söyleyen Mehmet Özhaseki, “AK Partili dönemlerden daha fazla borçlandıklarını, karşılığında ortaya herhangi bir eser bırakılmadığını ifade etti. Seçim öncesi genel başkanları da dahil hiçbir emekçinin hakkını yemeyecekleri yönünde açıklama yapan belediyelerde, bugün insanlara zulmedildiğini söyleyen Özhaseki, Sadece İstanbul’da 12 bin kişi işten atıldı, yerine 45 bin kişi alındı. Seçim günü hesap günü, bunların çalışmaya, iş yapmaya niyetleri yok, Türkiye’de yapılan büyük işlere de karşı çıkıyorlar” diye konuştu.

“KEŞKE YAŞATABİLSEYDİK”

Özhaseki, Kepez Belediyesi’nin Dokuma Park alanı içerisindeki Kent Müzesi Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Özhaseki, “Belediyeler eliyle kendi tarihimizi, hangi dönem ve kadimlerden kalırsa kalsın bu topraklarda bize kalan eserler ve bunların birçoğunu ne yazık ki yok etmişiz. Keşke yaşatabilseydik. Eskiden belediye başkanları kendi şehrine ait su, kanalizasyon, yoldan falan bahsederlerdi, şimdi ise kendi şehrine ait değerlerden, tarihi eserlerden, kadim bir şehir oldukları ve onardıkları, restore ettikleri, içine fonksiyon yükledikleri binalardan bahsediyor. Ne kadar güzel, bunlara bizim sahip çıkmamız icap ediyor” dedi. DHA

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