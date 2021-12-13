Melih Gökçek belediyenin cipini teslim edeceğini duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye ait bir cipin eski başkan Melih Gökçek'te olduğunu söylemiş, "Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil” çıkışında bulunmuştu. Aracın bugüne kadar güvenliği dolayısıyla kendisinde olduğunu öne süren Melih Gökçek, yarın aracı teslim edeceğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye ait bir cipin Melih Gökçek’te olduğunu ve teslim edilmediğini açıklamıştı. Yavaş, “Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil” diyerek sert çıkmıştı.
“GÜVENLİĞİM NEDENİYLE BENDEYDİ”
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda söz konusu aracı teslim edeceğini açıkladı. Gökçek, aracın güvenliği dolayısıyla kendisinde olduğunu öne sürdü.
“YARIN ARACI TESLİM ETTİRİYORUM”
Gökçek konuyla ilgili açıklamasında, “Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum” dedi.