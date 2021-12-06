Memleket Partili Usluer: TÜİK verilerine itiraz etmeliyiz

Memleket Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, gündeme dair çeşitli açıklamalarda bulundu. TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Usluer, "TÜİK’in son enflasyon açıklamasını yüzde 19. Buna karşın bağımsız araştırma grubu ENAG’ın enflasyon açıklamasının yüzde 36.2 olduğunu açıklamıştık. Hafta sonuna doğru TÜİK Kasım ayı enflasyonunu yüzde 21.31, ENAG ise yüzde 58.65 olarak açıkladı. TÜİK verilerine itiraz etmeli miyiz? Etmeliyiz" dedi.

Kemal ATLAN

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Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, yaptığı açıklamada AKP iktidarını eleştirdi. Usluer, tüm ürünlere yüzde 50 zam geldiğini ve bütün marketlerde ‘etiket değiştirme’ görevlileri oluşturulduğunu söyledi.

“AKP EĞİTİMİ EŞİTSİZ, GERİCİ VE PİYASACI YAPTI”

19 yıllık AKP iktidarında en çok bakan değişikliği yapılan MEB şurasında 128 tavsiye kararı alındığını ifade eden Usluer, şu ifadeleri kullandı;

*5 yaş okullaşma oranının yüzde 100 olabilmesi için, ‘5 yaş okul öncesi eğitim zorunlu ve ücretsiz olsun’ önerisi kabul edilmedi. Buna karşın hükümetin sesi bir sendikanın ‘4-6 yaş çocuklar için okul öncesinde din dersi eğitimi konulması’ kabul edildi.

*Oysa pedagoglar tarafından önerildiği şekilde; bu yaş grubunda din eğitimi aile içinde verilmelidir. Korku değil sevgi ortamında yapılmalıdır. 8-9 yaşından itibaren ise ahlak/etik kavramlarla birlikte doğrular, yanlışlar, iyi insan olmak, çevreye duyarlı olmak öğretileri verilmelidir.

*AKP, eğitimi eşitsiz, gerici ve piyasacı yaptı. Nitelikli bilimsel ve laik eğitim satın alınan metaya dönüştürüldü. Demokrasinin yeniden inşasına eğitimden başlayacağız.

“TÜİK’E İTİRAZ ETME YERİ SARAYIN ÖNÜDÜR”

TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisine randevu vermeyen TÜİK’e gitmesini ve TÜİK rakamlarını da gündemine taşıyan Usluer şöyle konuştu:

*Geçen haftaki basın toplantımızda TÜİK'in son enflasyon açıklaması yüzde 19. Buna karşın bağımsız araştırma grubu ENAG'ın enflasyon açıklamasının yüzde 36.2 olduğunu açıklamıştık. Hafta sonuna doğru TÜİK Kasım ayı enflasyonunu yüzde 21.31, ENAG ise yüzde 58.65 olarak açıkladı.

*TÜİK verilerine itiraz etmeli miyiz? Etmeliyiz. Ancak bunun yeri TÜİK'de ısmarlama iş yapan liyakatsızlar ve TÜİK binasının önü değil, sarayın önüdür. Genel Başkanların muhatapları emir kulu bürokratlar değil, doğrudan rejimin tek patronudur.

*Tüm ürünlere yüzde 50 zam geldi. Bütün marketlerde ‘etiket değiştirme’ görevlileri oluşturuldu. Mal yerinde duruyor. Durduğu yerde etiketi yani fiyatı değiştiriliyor.

“ASGARİ ÜCRET YÜZDE 60 ARTIRILMALI”

Asgari ücret tespit komiyon toplantılarını da eleştiren Usluer, “Bir yandan da asgari ücret tesbit komisyonu ‘mış’ gibi yaparak toplanıyor. Gözler komisyonda. Gözler bu komisyonda iş gücünü temsil eden sendikalarda. Asgari ücret en az yüzde 50 oranında artırılmalıdır demiştik. Bu haftanın verilerine bakarak diyoruz ki 50 değil, en az yüzde 60 artırılmalıdır. İlave olarak diyoruz ki: Asgari ücret yıl boyunca aylık enflasyon verilerine endekslenerek yükseltilmelidir” dedi.

“ÇARE İKTİDAR DEĞİŞECEK”

Dövizde yaşanan artışlara da değinen Usluer, şöyle devam etti:

*Cumhurbaşkanı faiz sebep enflasyon sonuçtur demeye devam ediyor. O konuştukça kur yükseliyor. Türk lirası değersizleşiyor. Sussa ekonomi düzelir mi? Düzelmez. Çare bu iktidar değişecek. Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Faizi bilerek düşürüyoruz. Çin Ekonomi modelini uygulayacağız.

*6 ay sabredin.’ İktidarın yeni uydurduğu ekonomik modeli Çin modeline benzetmesi tam bir skandal. Çin tek partili, otoriter, bir halk cumhuriyeti. Sosyalist piyasa ekonomisi uyguluyor. Nüfus yapısı, yönetim şekli, ekonomik dinamikler, eğitim kültürü ile Türkiye'den tamamen farklı bir ülke. Çin bugün gelinen noktada yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek ürünler, marka üretebilen bir kaç ülkeden birisi.

*Çin'de asgari ücret 403 dolar civarında. Türkiye'de asgari ücret 220 dolara inmiş durumda. İktidar yeni dünyada sermaye biriktirme ve kalkınma modeli niteliksiz iş gücü değil, yüksek nitelikli insan kaynağının yarattığı inovasyon, tasarım ve girişimcilikle mümkün olduğunun bilincinde değil.

*Çin'in ARGE harcaması 500 milyar dolar. Sen ARGE'ye diyanete ayırdığın bütçe kadar, 12-16 milyar dolar ayırıyorsan, Çin modelini nasıl uygulayacaksın? Çin 1978'de ekonomik reform yaparken yaygın kamulaştırmaya gitti. Türkiye'de kamunun bütün sektörleri özelleştirildi. Çin modelini nasıl uygulayacaksın? Türkiye ise istihdamda daralıyor. İstihdam yaratılamıyor. Kendi nüfusunu istihdam edemezken, genç ve mülteci nüfus ile büyüme olabilir mi?

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