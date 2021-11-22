Memleket yanarken bahane peşine düştüler

Halk kan ağlıyor, AKP’liler ise ‘pes’ dedirten hesaplamalar ve ‘dış güçler’ hamaseti ile hem ekonomiyi hem de siyaseti sarsan krizin üzerini örtmeye çalışıyor. İşte söyledikleri:

Zekeriya ALBAYRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1- Ekonomide yeni bir şey deniyoruz

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin ekonomide yürüttüğü politikalar için ilginç değerlendirmelerde bulundu. “Türkiye ekonomide yeni bir şey deniyor; başaracak inşallah” yorumunda bulunan Çam'ın sosyal medyadan paylaştığı görüşleri şöyle:

Faiz düştükçe kurlar ciddi artıyor, satın alma kabiliyetimiz geriliyor, hayat pahalanıyor, belirsizlikler artıyor. Bin bir şikayet ve eleştirilere rağmen Türkiye dünyada sanki, yepyeni bir şeyi deniyor! Yepyeni bir risk alıyor! Mesela son MB'nin 1 puan faiz indirimi öncesi, döviz hızla çıkarken, şayet klasik ekonomi anlayışı olsaydı, belki tam tersi 2-3 puan artırarak ters köşe yapılabilirdi. Eminim ki dövizde 1-2 TL bile o an için şok gerileme olurdu, ama yapılmadı. Basit bir risk alma tavrı değil bu!

Akdeniz'de petrol arama, Libya/Suriye/Afrika/Kafkaslar vb. boy gösterme, Ayasofya'yı aslına döndürme, aynı anda 3 devasa köprü, devasa şehir hastaneleri, denizin altından tüneller vb. daha pek çok hadise rasyonalist yaklaşımla izahı mümkün mü sizce? Ekonomik sürecin nasıl evrileceğini pek çok kimse bilmiyor. Ancak bildiğim ve aynı zamanda duam; Bugüne kadar hiç bizi ortada bırakmayan bir liderimiz var. Kararlılıkla bir şeyi ahd etti mi, Allah ona yardım eder.”

2- Yunanistan, Türkiye'ye füze atacakmış atsın da görelim 5 saatte Atina'dayız

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, Çorum'da bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin konumu” konulu konferansa katıldı.

Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘faiz insin' diye kararlı şekilde irade koyduğunu ancak sesin ABD'den değil TÜSİAD'tan geldiğini söyledi. Külünk, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin güç merkezi olmasını istemeyenlerin PKK üzerinden Türk devletinin butik devlet haline getirmek, FETÖ üzerinden Türk devletinin çatısını çökertmek ve LGBT üzerinden de insani değerlerini tüketmek istediklerini ileri sürdü. Dış güçlerin Yunanistan üzerinden savaş denemesi yapmak istediğini iddia eden Külünk, “Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik'teyiz. 5 saatte Atina'dayız. Eski Türkiye yok artık. Bugün zorluklarımız var. Dolar kurunun yükselmesi o paralelde enflasyon baskısı nedeniyle vatandaşımızın cebinde hissedilmesi. Bunlar aşılır, bunlar çözülür. Bu krizleri ilk defa atlatmıyoruz” dedi. (İHA)

3- Almanya'da 1300 Euro maaş alıp 700-800 Euro'yu kiraya veriyorlar

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, ülkede yaşanan ekonomik krizle ilgili “Dış güçler ülkemizi dize getirmek için büyük gayret içerisindeler” yorumunu yaptı. Zülfü Demirbağ, halkla buluşma toplantısında şunları kaydetti:

Kabul etmek gerekirse ülkemizde ciddi bir fiyat artışı var. Her alanda fiyat artışı var. Ama Avrupa dahil bütün dünyada bizden çok daha fiyat artışı var.

Her Avrupa ülkesinin bin 300, bin 400 ve bin 500 aralarında Euro olarak asgari ücretleri var. Türk parasına çevirdiğimiz zaman bin 300 Euro 15 bin Türk lirası ediyor. Almanya'da kira 700 Euro, 800 Euro. Asgari ücretin 700-800 Euro'sunu kiraya verdiği zaman 500-600 gibi bir para kalıyor. Avrupa'da doğalgaz, elektrik, gıda maddeleri, yakıt bunlara fahiş zamlar var. Türkiye'nin çok üzerinde.

Türkiye'de normal mi? Hayır, elbette ki devlet olarak tedbirler alınıyor. Asgari ücretten tutun da memur zamlarına bütün alanlarda devlet azami ölçüde imkanlarını seferber edecek. Evren DEMİRDAŞ/SÖZCÜ

4- Cumhurbaşkanı, Biden ile Macron'a ‘Emredersiniz' dese Dolar-Euro düşer

Gebze genişletilmiş ilçe danışma toplantısında, dolar kurundaki yükselişi değerlendiren AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Recep Tayyip Erdoğan ‘Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron. İstediğini söyle biz yapalım. Senin istediğin kadar nefes alalım, senin istediğin kadar oturalım, ayakta duralım' dese Dolar da Euro da şu da bu da düşer mi? Yemin ediyorum düşer” iddiasında bulundu.

Doların bu şekilde düşmesi ile birlikte bağımsızlığın da tehlikeye düşeceğine dikkat çeken Ellibeş, dış güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkmaya çalıştığını savundu. Ellibeş şöyle konuştu; “Hürriyetimiz ne olur? Bizi Euro ile yıkamazsınız, Dolar ile deviremezsiniz. Bu şekilde bizi mağlup edemezseniz. İnandık, iman ettik biz. Sevdamız var.

Anlayamadıkları şey şu; bizi sıradan bir siyasi parti olarak görüyor bunlar. Yanılıyorlar ama farkında değiller. Bizim bir davamız var kardeşim, dertliyiz. Dava partisiyiz biz. Kişiler gider, dava kalıcıdır. Ve biz bu uğurda büyük fedakarlıklar yaptık. Büyük bedeller

ödedik. Ödeyeceğiz, ödemeye de devam edeceğiz.” Halil ATAŞ/SÖZCÜ