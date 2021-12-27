Memur zammı ne kadar olacak? Memura ek zam yapıldı mı?

Memur zammı için vatandaşların bekleyişi sürerken, yeni yıldan itibaren geçerli olacak zam oranı ortaya çıkmaya başladı. Memur maaş zammı, enflasyon verilerine göre şekillenecek olup enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor ancak ek zam için görüşmeler sürüyor. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

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Memur zammı, enflasyon ve kur nedeniyle fiyatların altında ezilen milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merakla bekleniyor. Memura ek zam için geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Başkanı , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi.

MEMUR ZAMMI 2022'DE NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor.

%10.48'LİK MEMUR ZAMMI GARANTİ

TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun yüzde 3'ü aşması halinde enflasyon farkı ödeneceği hükme bağlanmıştı. 6 ay için verilen yüzde 3'lük zam daha ikinci ayın sonunda eriyip yok oldu. O tarihten bu yana, dar gelirli memur ve emekliler maaş kaybına uğramaya başladılar. Alım gücünü düşüren bu kayıp halen devam ediyor.

Maaş zamları 3 Ocak 2022'de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yağan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK'in Aralıkta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor.

FARK %10.8, ZAM YÜZDE 5

Bununla birlikte eğer Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa, memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacaklar.

MEMUR EK ZAM ORANI HENÜZ BELİRLENMEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır” denildi. Öte yandan, sozcu.com.tr olarak ulaştığımız Memur-Sen yetkilisi, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranının henüz netleşmediği bilgisini verdi.

YÜZDE 30'LUK ZAM SÖZLEŞME İLE BELİRLENEN OLABİLİR!

Öte yandan, ‘ocakta memura yüzde 30-35 zam’ şeklinde çıkan haberlere ilişkin sozcu.com.tr olarak geçtiğimiz haftalarda ulaştığımız Memur-Sen yetkilisi, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranının henüz netleşmediği bilgisini vermişti.

Söz konusu “kümülatif” artışın 2. altı ayın birikimli toplamı olduğuna dikkat çeken Memur-Sen yetkilisi, “Yapılacak zamlara ilişkin henüz bir oran telaffuzumuz olmadı” dedi ve ekledi:

“Yüzde 30-35 olarak telaffuz edilen rakam büyük ihtimalle 2 yıllık toplu sözleşmenin üzerine enflasyon farkı. Zaten yüzde 26 toplu sözleşmede belirlenmişti. Üzerine enflasyon farkı olacağı için kümülatif olarak o rakamlara geliyor.”

Ancak ek bir ödeme gündemde. Bu ödemenin içeriğine ilişkin çalışmaya ise asgari ücret rakamı belli olduktan sonra başlanacağını ifade edildi.

MEMUR-SEN’DEN MEMURA EK ZAM AÇIKLAMASI

Sona eren toplantının ardından açıklama yapan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şu ifadeleri kullandı;

1-Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek Zam beklentimizi aktardık.

2-Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik.

3-Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik.

4-Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz.

‘MEMURA DA GEREKLİ ZAMLAR VERİLECEK'

Türkiye'yi çok daha iyi noktaya götüreceklerini söyleyen AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek” dedi. (DHA)

MEMUR 5 BİN TL'Yİ GÖRECEK

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa temmuz ayında 4 bin 444 lira olan en düşük memur maaşı önümüzdeki ocak ayında 5 bin 97 liraya, enflasyon yüzde 3 olursa da 5 bin 142 liraya yükselecek. Halen 3 bin 166 lira olan en düşük memur emeklisinin aylığı da yüzde 3'lük aralık enflasyonu tahminiyle 3 bin 663 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşirse, en düşük işçi emeklisi aylığı bin 626 liradan bin 851 liraya, esnaf emeklisi aylığı bin 764 liradan 2 bin 7 lirayla ve bin 663 lira olan çiftçi emeklisi aylığı da bin 893 liraya yükselecek.