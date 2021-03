Menfezler yetersiz kontrol memuru az

Çorlu'da, 25 yurttaşın can verdiği tren kazasına ilişkin ek bilirkişi raporu, mahkemeye ulaştı. Raporda, demiryolunda su ve hava geçişini sağlayan menfezlerin yeterli, hidrolik yapıların günümüz mühendislik hizmetine uygun olmadığı saptandı. Ayrıca gerekli sayıda yol ve geçit kontrol memuru çalıştırılmadığı belirtildi. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine altı uzman tarafından 26 Şubat günü hazırlanan ek raporda “Kaza mahallindeki menfezlerin ve boru geçişlerin kapasiteleri, havza debileri için yetersizdir. Ayrıca boru geçişlerin girişleri toprak altında kaldığından çalışmadıkları tespit edilmiştir” denildi.

MÜHENDİSLİK İYİ DEĞİL

Güzergahtaki demiryolu hidrolik sanat yapıları ve akarsu yatak düzenlemesinin kaza sonrası iyileştirmeler dahil, günümüz mühendislik hizmetine uygun olmadığı vurgulandı. Bu çerçevede, demiryolu altyapısı ve sanat yapılarında olağanüstü hava koşulları ile ilgili önlemleri almayan ve meteorolojik durum ile gerekli koordinasyonu sağlamayan TCDD Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi müdürlüklerinin asli kusurlu olduğu vurgulandı.

Demiryolu altyapısını yenilemelere uygun hale getirmeyenlerin, yeterli yol ve geçit kontrol memuru istihdam etmeyenlerin de asli kusurlu olduğu belirtildi. İlk bilirkişi raporunda sözkonusu tren yolunda halen var olan menfezlerde her an yeni bir facia olma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısı yapılmıştı. TCDD yetkililerinden bunun için bir an önce önlem alınması da istenmişti.

25 kişi öldü, 317 kişi yaralandı ancak tek sorumlu bulunamadı

Tekirdağ Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de yaşanan kazada yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagon devrildi. Kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 317 kişi de yaralandı. Yetkililer hakkında dava açıldı. Ancak bürokratlar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları adliye önünde ‘Adalet Nöbeti' başlattı. Bürokratların yargılanması talebi ikinci kez reddedildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları bu kez bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Kazada ölen Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz Sel'e davaya bakan mahkeme heyetine hakaret ettiği suçlamasıyla para cezası verildi.