Mera alanına yapılacak tesis için mahalle sakinleri ayaklandı

Manisa Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi’ne valilik onayı ile MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan katı atık depola tesisi için mahalle sakinleri eylem yaptı.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa Valiliği tarafından 2018 yılında kararı alınan ve MHP'li Manisa Büyükşehir belediyesi tarafından Salihli ilçesine bağlı Caferbey mahallesine 200 metre mesafede yapımına başlanan katı atık depolama tesisi için mahalle sakinleri ayaklandı.

Kendilerini bilgi verilmeden yapımına başlanan tesise tepki gösteren Caferbey mahallesi sakinleri, Salihli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda biraraya gelerek eylem yaptı.

“MAHALLE SAKİNLERİ TESİS HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEDİ”

Caferbey mahalle sakinlerinin adına konuşan Salihli Çevre Derneği Başkanı Av. Seçil Ege Değerli, yapılacak olan katı atık depola tesisi hakkında mahalle sakinlerinin bilgilendirilmediğini, tesis hakkında 1 ay önce başlanan çalışmalar sonrasında vatandaşların bilgisinin olduğunu ifade etti.

Çevre Derneği Başkanı Av. Değerli, vatandaşın kullanmakta olduğu verimli mera alanına bir tesisin yapılmasına Manisa Valiliği'nin nasıl karar verdiğini anlamadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi'nde mera alanı üzerine Manisa Büyükşehir belediyesi valilik onayı ile bir katı atık depolama tesisi kurmayı hedefliyor. Böyle bir planın varlığından uzun bir süredir mahalle sakinleri arasında bahsediliyordu.

Ancak resmi hiçbir işlem ya da halkı bilgilendirmek amacıyla bir toplantı yapılmadı. Bu nedenle konu hakkında ne mahalle sakinlerinin net bir bilgisi yoktu. Yaklaşık 1 ay önce katı atık depolama tesisinin yapılacağı mera alanı üzerinde çalışmaların başlamasıyla birlikte planın işleme alındığını gördük.

Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Manisa Valiliği'nin bu bölgeye 2018 yılında konuyla ilgili bir karar aldığını öğrendik. Valiliğin böyle bir kararı nasıl aldığını anlayamadık.”

KARARIN İPTALİ İÇİN MAHKEME BAŞVURDUK

Av. Değerli, tesisin yapım aşaması öncesinde ÇED sürecinin başlatılması gerektiğini ancak böyle bir sürecin uygulanmadığının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Normalde bu tesislerin yapılabilmesi için ÇED süreçlerinin işletilmesi gerekir. Ancak öyle bir süreç işletilmemiş. Aslında bizim hukuki olarak nitelendirdiğimiz kanuna karşı hile kapsamında burayı bir transfer merkezi olarak projeye isim vermişler.

Ancak buranın bir transfer merkezi olmadığı belli. Çünkü sadece Salihli ilçesinin değil, çevremizdeki ilçelerin çöplerinin de bu bölgeye getirileceğini valiliğin kararı ile öğrenmiş olduk. Eğer transfer merkezi olacaksa neden diğer ilçelerin bu bölgeye getirilsin. Bu nedenle bölge tamamen tarımsal alanlarla çevrili.

Mahalle hayvancılıkla da uğraştığı için o mera fiili olarak kullanılan bir alan. Ayrıca kurulmak istenilen tesis Caferbey mahallesine 200 metre yakın bir mesafede. Ayrıca kurulmak istenilen alının içerisinde mahalle sakinlerini içme suyu ve tarımsal sulama amaçlı kullandığı sondaj kuyuları da mevcut.

Mahallenin yerleşim yerlerine yakın olan ve verimli bir arazinin bulunduğu bu bölgeye tesisin yapılmasını uygun bulmuyoruz. Mahalle sakinleri de bu tesisin kurulmaması noktasında direnişi gösterecek. Alınan kararın iptali Manisa İdare Mahkemesi'nde hemen yasal bir süreç başlattık. Mera üzerine yapılmak istenen bu tesis bir rant projesidir. Bu ranta izin vermeyeceğiz.”

“BU TESİSİN YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Eylemde Caferbey mahallesi adına söz alan ve evi tesisin yapılacağı alana yakın mesafede bulunan Mevlüt Akar, tesisin yapılmaması noktasında direnişlerinin sonuna kadar devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmasında tepkisini dile getiren mahalle sakini Akar şu ifadelere yer verdi:

“Daha önceden böyle bir tesisin yapılacağı kulağımıza gelmişti. Yaptığımız görüşmelerde tesisin mahallemize yapılmayacağının sözü verilmişti. Ancak gördük ki verilen sözler yalanmış.

Yaptıkları her konuşmalarda çevreye karşı duyarlılıklarını ve hassasiyetlerini belirtiyorlar. Yerleşim yerine 200 metre yakın olan ve verimli mera arazisine yapılacak olan tesisle çevreye karşı hassasiyetlerini net bir şekilde gösterdiler.

Biz bu tesisi istemiyoruz. Bu tesisin yapılmasından vazgeçilene kadar direnişimiz devam edecek. Bu tesis mahallemize ve çevre yarar değil zarar getirecek. Tesisin yapımı için daha uygun yerler varken, mera arazinin tercih edilmesini de anlamış değiliz.”

Eylemde bazı mahalle sakinleri de söz alarak tesis hakkındaki tepkilerini dile getirdikten sonra eylem olaysız bir şekilde sonlandı.