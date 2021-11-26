Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak

Millet İttifakı olarak, Cumhur İttifakı'ndan farklı bir sistemleri olduğunu söyleyen İYİ Parti lideri Akşener, "Bizim farklı çözümlerimiz var. Bizim rekabetli ama birbirimize saygılı olduğumuz bir ittifakımız var. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

Akşener, Millet İttifakı’na yeni partilerin katılması yönündeki tartışmalara ilişkin “2023 ya da daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken kaç parti bir araya geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hakkında, “Dürüst buluyoruz biz kendisini” diyen Akşener, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’nin paylaşımlarına işaret ederek, “Yeni Bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

“SAYIN ERDOĞAN’IN BİZZAT ŞAHSININ TERCİHLERİDİR”

Döviz kuru artışı ve akaryakıt istasyonlarındaki araç kuyrukları hakkında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

* Bir kere yanlış yaptığınızda bunun adı kazadır. İkinci kere yanlış yaptığınızda onun adı hatadır.

* Üçüncü kere aynı yanlışı yaptığınızda bu bir tercihtir. Bütün bunlar Sayın Erdoğan’ın başında bulunduğu partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ndeki arıza yanlışlık, denge ve denetleme mekanizmalarının ortadan kalktığı bir sistemde Sayın Erdoğan’ın bizzat şahsının tercihleridir.

* Şimdi mazot kuyruğundaki araçları gördük. Çıkmış milletvekili arkadaş diyor ki araba bolluğu bu ne biliyor musunuz?

* Bu programda da bütün televizyonlarda gittiğimde ben bir şey söyledim. Saray ayrı bir hayat tarzıdır.

* Sizi vatandaştan koparır, paralel bir evren yaratır, paralel bir bürokrasi yaratır, paralel bir dünya ve hayat tarzı yaratır.

* Aynısını yaşıyoruz. Bu düzlemden alınan kararlar, bu düzlem üzerinden yapılan tercihler de bugün karşımızda.

“YAHU SİZ BU DIŞ GÜÇLERİN BOSTAN KORKULUĞU MUSUNUZ?”

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın döviz kurundaki artışları dış güçlere bağlamasına da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

* Petrol zammını, o kadar şaşırdım ki Sayın Erdoğan’ın konuşmasına İstiklal Savaşı yaptı ekonomide.

* Şimdi dış güçler… Tamam kardeşim dış güçlerse açıkla kimmiş, hep beraber yanınızda duralım.

* Dış güçler her şeyin sebebi. Yahu siz bu dış güçlerin bostan korkuluğu musunuz?

* Biz Çin’i örnek alarak yola çıktık şimdi Bangladeş’e doğru ilerliyoruz. Dünyaya diyorlar ki ‘bizde ucuz iş gücü var.’

*Gelin buraya yatırım yapın. Burada demokrasi yok adalet yok. Ucuz iş gücü sunmanıza rağmen eksikler olduğu için.

ENFLASYON TEPKİSİ

Enflasyon hakkında ise Akşener şu değerlendirmeyi yaptı:

* 90’lar döneminde siz çok genç bir muhabirdiniz, ben de çok genç bir politikacıydım. Hiper enflasyonun Türkiye’ye nelere mal olduğunu gördünüz.

* Türkiye’deki enflasyonun hipere gidecek diye bir endişem var. Buradan bizi izleyenleri uyarayım.

* Enflasyon insanları fakirleştirir, ülkeyi fakirleştirir. Ben faize şunu yapın, bunu yapın demiyorum ama söylediğim şey şu bu enflasyon noktasında çok ciddi kararlı bir şekilde mücadele edin diyorum. Biz ne yapacağız, Bizim 4 sınıf diye bir kavramımız var.

* Buraya şu kadar ekmelisiniz diyorsunuz. Tarım insan artık dünyada bir milli güvenlik meselesidir.

* Çiftçileri tarımdan çıkarak bir sistemden bahsediyoruz. Teşvik etmek için sigortasını biz yapacağız.

* Atatürk Orman Çiftliği’ni talan ettiler biz orada bir sistem kurarak tarımı kalkındıracağız.

ELVAN VE ‘BAKAN ADAYI’ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hakkında, “Dürüst buluyoruz biz kendisini” diyen Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’nin paylaşımlarına işaret ederek, “Yeni Bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor” dedi.

“13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYI OLACAK”

Millet İttifakı olarak, Cumhur İttifakı’ndan farklı bir sistemleri olduğunu anlatan Akşener, Millet İttifakı’na yeni partilerin katılması yönündeki tartışmalar hakkında da şu ifadeleri kullandı:

* Parlamenter sistem üzerinde anlaştık, o alanda da ortaklaşan 6 partiyiz. Millet İttifakı işbirliği üzerinden yan yana gelmiş bir siyasi organizasyon.

* Daha doğrusu bizim sistemimiz koalisyon gibi. 6 partinin genel başkan yardımcıları bir araya geldiler, aşağı yukarı bütün genel başkanlara verilecek bir metni hazırlıyorlar.

* Bu bir birliktelik. Diyelim ki seçimler geldi. O sisteme girerken ittifak zorunlu. O ittifakta partiler belli. Bizim ise 31 Haziran’da 2, 24 Haziran’da 4 parti, şimdiyse kaç siyasi parti bir araya geleceğiz, onunla ilgili bir şey söylemem zor.

* 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak. DEVA Partisi adına ben konuşamam yeni partiler tanınmaya çalışıyorlar saygı duyuyorum. Ama ittifaka katılmayı düşünürler mi bilemem.

“SEN NELER KÂDİRMİŞSİN EY SEDAT PEKER”

*Şimdi programa katıldığımda dedim ki biz coğrafyamızı ‘ekonomik bir coğrafya’ olarak adlandırıyoruz. 7 trilyon dolar. 21 trilyon dolarlık bir alandan bahsediyoruz. Dış politikayı akıllıca yönetmeliyiz.

*İtiraz etmek doğru değil ama Erdoğan’ın her adımı için ‘dış güçler’e sesleniyor.

*İktidara yakın atılan manşetler var ‘şerefsizler’ diye. Bu şekilde rezil rüsva olursunuz.

*Anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması lazım. Sen nelere kâdirmişsin ey Sedat Peker. O kadar önemli şeyler söyledi ki bir savcıda çıkıp soruşturma açmadı.

* Bir vatandaşımız ‘yargının Tarafsız, bağımsız, korkusuz olmasını sağlayacak mısınız’ demişti.

* O kadar iddialar var ama yargıda hareket yok.

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