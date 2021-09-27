Meral Akşener: Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yurt sorunu yaşayan öğrencilerle ilgili açıklamalarına İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çok sert tepki geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğrencilerin barınma sorunuyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine sert tepki gösterdi.

VİDEOSUNU PAYLAŞTI, ELEŞTİRDİ

Erdoğan’ın öğrencilerle ilgili sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Akşener, “Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz… Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkânı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın; ama suçlu öğrenci olacak öyle mi?” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Kabine Toplantısı sonrası Park ve bahçelerde yatarak ‘barınamıyoruz’ eylemi gerçekleştiren öğrencileri eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı;

*Her şeyden önce şu gerçeği milletimin dikkatine sunmak istiyorum, Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.

GEZİ’NİN BİR BAŞKA VERSİYONU

*Bunu altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum, son zamanlarda bazı park, bahçe, buralardaki bankların üzerinde yatanlar, şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, bunlar kendilerine göre güya sözde öğrenci, bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur.

*Hükümete geldiğimizde ülkemizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkarttık. Ayrıca özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki kapasitesi de öğrencilerimizin hizmetindedir.

*Kamu ve özel olarak yurt sayıları İngiltere'de 550 bin, Fransa'da 365 bin, Almanya'da 290 bin, Hollanda'da 113 bin, İspanya'da 91 bin seviyesindedir. Ülkemiz bir milyonu aşkın yurt kapasitesiyle bu konuda açık ara birincidir.