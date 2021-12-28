Meral Akşener, Erdoğan’ı uyardı: Şamar yemenin taşlarını döşüyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezinde kendisini karşılamaya gelen halka konuştu. Akşener, “Milli iradeye en son el uzatıldığında şamarı yediler. Sandıkta daha ağır bir şamar yemenin taşların döşüyorlar” ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. İsmetpaşa Caddesi’nde bir manifatura işletmecisi Akşener'e “Halkın alım gücü düştü. Özel ihtiyaçlarını değil de daha çok temel ihtiyaçlarını gideriyorlar. Öncelikli harcamaları gıdaya. Emekli kesimde bir iyileştirme olursa bu çarşıya, pazara, esnafa yansır. Mesela şu anda vadeli mal alamıyorum. Eskiden 5-6 vadeli alabiliyorduk ama şimdi alamıyoruz” diye konuştu. Akşener'in “Bu mağaza artık geçindiriyor mu? Dün ortanın üstü bir aileydiniz bugün nasılsınız?” şeklindeki sorusuna ise; “O standartlar düştü. Harcamalar artıyor, gelir ona nispeten daha az artıyor ya da hiç artmıyor. O konuda bir sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.

ECZANEDE VERESİYE DEFTERİ



Cadde üzerinde bir eczaneye giren Akşanar eczacı ile sohbet etti. Eczacıya “Veresiye defteriniz var mı?” diye soran Akşaner, “Var efendim. Zor günler geçiriyoruz. İstiyoruz ki her şey güzel olsun” yanıtını aldı. Yolda Akşener'in önünü kesen bir genç ise, “Asgari ücrete zam geliyor ama gıda ürünlerine de zam geliyor. O yüzden durumumuz kötü” diye isyan etti. Cadde üzerindeki bir tatlı işletmecisi ise, “Sıkıntı var. Nihai tüketicinin alım sıkıntısı var. Artık insanlar eskisi gibi alış veriş yapmıyor. Ortanın üstü bir aileydik bugün ortanın bir altındayız. Sirkülasyon çok azaldı” ifadelerini kullandı.

HAYVANLARI BESLEYEMİYORUZ, KESİME GÖNDERİYORUZ



Akşener'in yolunu kesen bir çiftçi ise süt fiyatının artmadığını buna karşın yem ve gübre fiyatlarının arttığını belirterek, “Bahar gübresinin fiyatına baksınlar. Hayvanlarımızı bir yaşına gelmeden kesime gönderiyoruz. Besleyemiyoruz. Bu sene düve kurban eti yiyemeyecek millet. Çünkü besleyemiyoruz. Bir an önce yem fiyatlarını indirsinler ki biz de önümüzü görelim. Ya süte zam versinler ya da yemleri geri çeksinler” diye konuştu. Bu sırada bir başka üretici ise “Ocağımıza incir ağacı diktiler” diye isyan etti.

“BU MUHTEREMLERİN AĞALARI RAHATSIZ OLDU”



Daha sonra toplanan halka seslenen Akşener, “Uzun zamandır şuculuk buculuk üzerinden çırak çıktınız. Siyasetçiler oylarınızı çantada keklik gördüler. Sizin dertlerinize çözüm bulmak yerine şuculuk buculuk üzerinden komşuyu komşuya düşman eden bir dil üzerinden oy aldılar. Bu çok rahat bir iş ama sizi yoran bir iş… Ben 24 aydır esnafın sesi olmak için dolaşıyorum. Hiçbir dükkanda siyaset yapmadım. Sadece onların taleplerini dinleyip kamuoyuna taşıdım. Ve gördüm ki; bir süre sonra bu muhteremlerin ağaları çok rahatsız oldu. Demek ki vatandaşın gerçek derdinin üzerinden seçmenin esas derdinin üzerinden konuşmak rahatlarını bozdu” ifadelerini kullandı.

“EKMEK ASLANIN MİDESİNDE DEĞİL ÇÜNKÜ O DA AÇ”



Halkın arasında bir genç ile girdiği diyaloğu anlatan Akşener, “Bir genç dedi ki; abla ekmek eskiden aslanın midesindeydi. Bugün aslan da aç, dolayısıyla midede de ekmek bulamıyoruz. Senin çocuğun işsizken, sen asgari ücretle çalışıyorken, senin çocuğun 92 puanla atanmamışken; 50 puanlık çocukların dayısı olduğu için atanmışken, kayırmacılık had safhadayken, 5 maaşlı ne idüğü belirsiz danışmanlar varken, 11 maaşlı bürokratlar varken, seçim zamanı gelip o şucudur bu bucudur onun kaşının altında gözü var niye var. Sana ne kardeşim. Komşuyu komşuya düşman ettiler. Sonuçta kazanan kim? 5 maaşlı danışmanlar. İşte bu harami düzenini yıkmak için seçmen velinimet olmalıdır. Siyasetçi sizden çekinmelidir. Sizin oylarınızı almanın çok zor olduğunu bilmelidir. Bu kayırma düzeninin, bu harami düzeninin yıkılması için oylarınızı kıskançlıkla ve çok zorlayarak oy kullanın. Sandıkta bu harami düzenini attaya göndereceğiz” diye konuştu.

İBB SORUŞTURMASI HAKKINDA KONUŞTU



Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener dövize yapılan müdahale ve kurun ani düşüşüne ilişkin, “İnşallah söylenenler doğru değildir. İnşallah biz haksız çıkarız. Yani öyle konuşmalar oldu ki, dolar 25 olacak dendi. Benim derdim fakir fukaradır. Orta karar insanlar 100-150 bin liralık krediler çekti. Sonuç itibariyle zararları var. İntiharlar var. Çok fazla değil ama kulağımıza gelen intiharlar var” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de yürüttüğü işe alımlarla ilgili soruşturmaya da değinen Akşener, “Terör örgütü iltisaklısı, irtibatlısı zaten sokakta gezememesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tür davranış biçimleri milli iradeye el uzatmaktır. Milli iradeye en son el uzatıldığında, İstanbul'da birinci turda geçmiş belediye başkanına dediler ki; hayır. Haydi bakalım iptal. Sonra ne oldu? 805 bin fark attırdı İstanbul. Eğer bu milletin sandığa attığı oya el uzatılırsa o uzatan ele şak diye bir şamar atıyor. Ben sayın Erdoğan ve arkadaşlarını samimiyetle uyarıyorum. Sandıkta daha ağır bir şamar yemenin taşların döşüyorlar. Kendi kendinize bu zararı vermeyin diyebilirim” diye konuştu.

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