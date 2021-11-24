Meral Akşener’den Erdoğan’a: Bavulları toplama vakti geldi

İYİ Parti lideri Akşener, "Sayın Erdoğan ve arkadaşları için, artık yol görünmüş. Bavulları toplama vakti artık geldi. Hareket saati, artık gelip çatmış. Bu vesileyle, Sayın Erdoğan'a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında da başarılar diyorum" diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Geçtiğimiz Cumartesi günü Denizli’deydik. Söylenecek sözümüz var dedik, Denizli’nin sesini tüm Türkiye duysun dedik.

* Denizlili kardeşlerimiz de 29 Ekim Meydanı’na adeta aktılar. Türkiye’nin her yerinde yaşanan yoksulluğa, yokluğa, işsizliğe, adaletsizliğe artık yeter diyen bir millet refleksiydi.

“SAYIN ERDOĞAN SENDEN BÜYÜK MİLLET VAR”

* Milletin kurduğu bir partiyi dağıtmaktan, genel başkanını teneşire yatırmaktan bahseden Sayın Erdoğan’a ‘Dur bakalım’ diyen bir millet refleksiydi.

* Milletimiz Denizli’den, ‘Siyasette son sözü ben söylerim’ dedi. Milletimiz Denizli’de, ‘İYİ Parti yalnız değildir’ dedi.

* Milletimiz Denizli’den ‘Mağrur olma Sayın Erdoğan senden büyük millet var, senden büyük Allah var’ dedi.

“NAZAR ETME NE OLUR ÇALIŞ SENİN DE OLUR”

* Denizli’deki kalabalığı gören bazı iktidar mensuplarını kaşıntı tutmuş. Dedikodu sıraları oluşmuş, panik rüzgarları Beştepe koridorlarında esmeye başlamış.

* Biz milletimizin arasındayız. Girilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmıyoruz.

* Milletimiz de bu gayreti görüyor bizimle yürüyor. Dedikoducu iktidara sözüm şudur ‘Nazar etme ne olur çalış senin de olur.

“EMEKLİLİK HAYATINDA BAŞARILAR”

* Milletimiz kararını çoktan vermiş. Sayın Erdoğan ve arkadaşları için yol görünmüş, bavulları toplama vakti gelmiş.

* Hareket saati artık gelip çatmış. Bu vesileyle sayın Erdoğan’a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında da başarılar diliyorum.

* Geçen hafta burada konuşurken dolar 10.43’du. Bu sabah 13 lira. Bir hafta içinde dış borcumuz 1 trilyon 180 milyar lira arttı demek.

*Şu bol garantili projeler var ya o kasalara 450 milyar lira daha para girdi demek.

* Damat bakanın geçen yıl ülkemizi içeriye dolar ve altın cinsinden borçlandıran akıl dolu stratejik hamlesinin sonuçları bugün maalesef karşımızda.

*Damat bakanın olağanüstü vizyonu sağ olsun bu artış cebimizden fazladan 320 milyar lira çıkması demek.

* Altın ve döviz üzerinden borçlanıldığı için bu kadar paranın cebimizden çıkması demek.

* Türkiye’nin borcu 1 haftada 1 trilyon 920 milyar lira arttı demek. 83 milyon vatandaşımızın her birinin cebinden 8 asgari ücret kadar para çıktı demek.



“DURMAK YOK SAÇMALAMAYA DEVAM”

* Tablo bu kadar ciddiyken iktidar yine her zamanki gibi ‘Durmak yok saçmalamaya devam’ 30 yıldır dolar karşısında değer kaybetmeyen Japon yeniyle beyin yakan kıyaslamalar yapan mı dersiniz, matematik bilimini yakmak pahasına sözü ‘ABD bizi kıskanıyor’ getirenler mi dersiniz…

* Utanmadan ‘Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz’ beslenme uzmanı milletvekili mi dersiniz… Zor durumdaki çiftçilerimize nankör demeye kalkan hadsizler mi dersiniz…

* Batman’da sergilediği dört işlem bilgisiyle dosta güven, düşmana korku salan ünlü ekonomist Sayın Erdoğan’ın bizzat kendisi mi dersiniz… Ez cümle, kolektif bir saçmalama furyası almış başını gidiyor.

“FIRSATÇI SEN MİSİN?”

* Ne Sayın Erdoğan’ın ne de ortaklarının milletimize vereceği hiçbir şey kalmadı. Bu yüzden milletimizin iradesine saygısızlıkta sınır tanımıyorlar.

*Bunlar artık milletimizin önemli bir bölümünün güvenerek yetki verdiği kadrolar değil.

* Ülkeyi yöneten sensin. LPG’ye, mazota, benzine, elektriğe zammı yapan ben miyim? Sensin, sen. Şimdi çıkmışsın bu fiyat artışları ‘Fırsatçılar yüzünden oluyor’ diyorsun.

* Fırsatçı sen misin? Milletin sırtına yapışmış keneleri sök at. Yapamıyor çünkü kenelere bir el uzatsa hepsi ya AK Partinin kodomanı ya da eş, dost, tanıdık çıkacak.

ERDOĞAN’IN’ EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞ’ AÇIKLAMASINA TEPKİ

* Muhterem daha iki hafta önce Türkiye uçuyor, kaçıyor diyordun. Hatta ciltler dolusu ekonominin kitabını yazıyordun. Hayırdır sayın Erdoğan hesabın mı şaştı?

* Türkiye’nin ekonomisini işgal etmeye kalkanlar sen, beş müteahhitin ve liyakatsiz kadrolarından başkası değil.

* Sayın Erdoğan sen saçmaladıkça olan milletimize oluyor. Gel milletimizi daha fazla yorma, daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı gerisini biz ve milletimiz hallederiz.

* Sen yeter ki gölge etme biz başka ihsan istemiyoruz. Sayın Erdoğan ve partisinin beceriksizliği artık kabak tadı verdi.

* İlk yapılan yanlışa kaza, ikincisine kaza, üçüncüsüne tercih denir. Artık eminiz Sayın Erdoğan milletimizi fakirleştirmeyi tercih ediyoruz.

*Bu ucube sistem kişisel tercihlerin, ülkenin ve çıkarlarının önüne geçmesine sebep oluyor. O yüzden bizim öncelikli isyanımız bu ucube sistemedir.

“BATSIN BU DÜNYA”

* Türkiye’nin bu iktidar zamanında kaybettiği en önemli konu eğitimle birlikte fırsat eşitliğidir.

* İzmit’in bir köyünden bu kürsüye gelen ben, Kasımpaşa’dan Beştepe’ye yükselen Sayın Erdoğan…

* Bunların her biri Cumhuriyetin eğitime ve öğretmene verdiği önem üzerinden yaşadık ve sağladık.

* Bugün Tunceli’den bir kız çocuğu, Edirne’nin köyünden bir kız çocuğu, Bursa’nın dağ köyünden bir kız çocuğunun benim şanslarıma sahip değilse Müslüm Gürses gibi demeliyim ki ‘Batsın bu dünya’

“İKTİDARIN VİCDANI KIT”

* Atanamayan öğretmenlerin sayısı yarım milyonu aştı. Böyle bir sorun yaratmak için insanın zihinsel sorunları olması lazım.

* Zihinsel engelli değilse kötü niyetli bunlar. İyi yönetilen bir ülkede ya atanacak kadar öğretmen yetişir ya da yetişmiş öğretmen kadar atama yapılır ama çözemiyorlar. Bir adım ilerleme yok.

* Türkiye’de atanamayan öğretmenler diye bir sorun var. Bunun nesini anlamadınız? Ben anlatmak yoruldum, siz boş boş bakmaktan yorulmadınız.

* Bu ülkede öğretmen açığı var. Pek çok okulda sadece sınıf öğretmeni görev yapıyor. Bu açığı kapatacak kaynak var. Bugün 100 bin öğretmen atansa devlete yıllık maliyeti en fazla 12.5 milyar lira.

* 5 müteahhide gelince kaynak var öğretmenlere gelince mi kaynak yok? Türkiye’nin kaynağı var. Öğretmene de, memura da, EYT’liye de yeter. İktidarın vicdanı kıt.

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