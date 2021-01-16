Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT’de soruları yanıtladı.

“2021 HAZİRAN AYINDA ERKEN SEÇİM BEKLİYORUM”

Haziran ayında erken seçim beklediğini söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

* Benim beklentim, bir okum bu. Çünkü atılan adımların ona doğru olduğunu ve sayın Erdoğan’ın tanıyan bir şahıs olarak Biden’in karşısına ‘acaba bir ümit seçilebilir miyim’ deyip seçilip oturmayı arzu edecektir.

* Haziran gibi 2021’de ben seçim bekliyorum. Ama kendi evimizde bile bu konuda ‘Hayır, olmaz’ diyenler var. Benim öngörüm bu.

* Burada bu sakinlikle gidecek milletimiz oyunu kullanacak. İster 2023, ister benim öngörüm 2021 sonuçta bu sistem değişecek, millet el koyacak.

* Nasıl bu millet 15 Temmuz 2016’da sokaktan bu devleti topladıysa şimdi de aynını yapacak. Sandıktan çıkacak. 805 bin fark ölçü bu…

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