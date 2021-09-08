Meral Akşener: Haram olsun, zıkkım olsun!

Samsun’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında kendisini takip eden kalabalığa seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Ben nasıl buraya geldiysem, ağaların tamamı gelecek. Bunu yapmadıkları takdirde sandıkta cezalandıracaksınız. ‘Şuculuk, buculuk’; senin oğlun işsizken, kızın atanamamışken, 5 tane maaş alan danışmanı görmeni engelliyorlar. 11 tane maaş alan yöneticiyi görmeni engelliyorlar" dedi. Halktan, ‘Haram olsun’ tepkisi gelmesi üzerine Akşener, "Hem de haram olsun, zıkkım olsun. Bunun hesabını hep birlikte soracağız” ifadelerini kullandı.

İsmail AKDUMAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da 2 gün boyunca gerçekleştireceği esnaf ziyaretlerine Çarşamba ilçesinde başladı.

“HESABINI BİRLİKTE SORACAĞIZ”

Çarşamba ilçesinde halka seslenen Akşener şöyle konuştu:

* Ben çok iddialıyım. Seçmeni, el ele vereceğiz ve velinimet yapacağız. Ben nasıl buraya geldiysem, ağaların tamamı gelecek. Bunu yapmadıkları takdirde sandıkta cezalandıracaksınız. ‘Şuculuk, buculuk'; senin oğlun işsizken, kızın atanamamışken, 5 tane maaş alan danışmanı görmeni engelliyorlar. 11 tane maaş alan yöneticiyi görmeni engelliyorlar. (Halktan, ‘Haram olsun' tepkisi gelmesi üzerine) Hem de haram olsun, zıkkım olsun. Bunun hesabını hep birlikte soracağız.

“OYLARINIZI BEDAVADAN VERMEYİN”

* Seçim meydanlarında diyorlar ki, ‘3600 ek gösterge…' Yahu söz verdiniz kardeş. Sözünüzü tutun. Söz namustur. Seçimde verdiğiniz sözden bugün vazgeçtiyseniz eğer, hesabını sandıkta, 3600 ek gösterge sözü verdikleriniz soracak, sormalıdır. EYT'lilere söz verdiniz seçimlerde. Yaptılar mı? Yapmadılar. Oylarınızı bedavadan vermeyin. Çok pahalı hale getirin.

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