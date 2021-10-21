Meral Akşener, müzisyenlerin zor durumuna paylaştığı video ile dikkat çekti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak müzisyenlerin içinde bulunduğu zor duruma çekti. Akşener, "İnsanları istedikleri kalıba sokmak veya susturmak için uğraşan bu kötü zihniyetin sanatçılarımızın ekmeğiyle oynadığına da şahit olduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki; Türkiye iyileşecek" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, pandemiden en çok etkilenen mesleklerden biri olan müzisyenlerin zor durumuna videolu bir paylaşımla dikkat çekti. Akşener, paylaşımına, “İnsanları istedikleri kalıba sokmak veya susturmak için uğraşan bu kötü zihniyetin sanatçılarımızın ekmeğiyle oynadığına da şahit olduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki; Türkiye iyileşecek” notunu düştü.

YAŞADIĞI SIKINTILARI ANLATTI

Videoda Kübra isimli bir sanatçı, yaşadığı sıkıntıları anlattı. Müzisyen bir aileden geldiğini söyleyen Kübra, videoda karşılaştığı zorlukları şu şekilde aktardı:

* Belli bir süre kısıtlama getirdiler, sahne saatleri, bitirme saatleri erkene alındı. Sonrasında mekanlar tamamen kapanınca canlı müziklerde bitti.

* Geçinmeye çalışırken, sahneden uzak kaldık, uzaklaştırıldık. Cepteki birikimlerimizi harcarken, birçok sahnede bize eşlik eden enstrümanlarımızı satmak zorunda kaldık.

* Eğlence sektörü tamamen bitti. Bu insanlar geçimini müzisyenlikten sağlıyorlar. Maddi destek görmediler, görmedikleri için ailelerini geçindiremediler.

* 100’ü aşkın müzisyen arkadaşımız ne yazık ki intihar ettiler. Aşılmaz büyük engellerimiz varken, gittikçe önümüzde büyüyen bir dağ oluştu ve yaprak gibi savrulduk.

Videonun sonunda ise Akşener’in, “İyilikle büyüyen bu milleti kötülükle idare edemezsiniz. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye iyileşecek” sözleri yer aldı.