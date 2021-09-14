Meral Akşener: Saldırı, hakaret arttıkça bilin ki seçim gitti attaya…

Artvin’de esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçim tahmininin sorulması üzerine, “’Şu gün seçim olur’ gibi bir öngörüm yok. Ama vatandaş seçim istiyor. Erken veya geç, 2023’te (seçim) olduğunu varsayın, son zamanlarda yandaş medyaları izleyin, 24 saat taş atılıyor bizlere. Bunun anlamı, seçimin kaybedildiğini fark etmiş olmaları. Ondan dolayı oluyor bunlar. Saldırı, hakaret arttıkça bilin ki seçim gitti attaya…” dedi.

İsmail AKDUMAN

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Akşener, 20 Mayıs’ta Rize İkizdere ve Çayeli ziyaretleri sırasında provokatif girişimlerle karşılaşmış, o gün Rize’de yaşananlar ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından “Daha neler olacak neler… Bunlar iyi günler” sözleri ile değerlendirilmişti.

Akşener, kamuoyunda büyük tartışma yaratan olaylar ve sözlerden sonra bugün bir kez daha Karadeniz’e gitti. Trabzon Havalimanı’nda partililer tarafından halk oyunları eşliğinde coşkuyla karşılanan Akşener, “Gençliğin umudu Meral Akşener”, “Trabzon seninle gurur duyuyor”, “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganları eşliğinde Rize’ye hareket etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize Fındıklı’da CHP'li Ali Saatçi'nin yeğeni Onat Saatçi'nin cenaze törenine katıldı, ardından da Artvin Arhavi’de Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu'nu ziyaret etti.

“ÖMRÜMÜZDE BU BAŞIMIZA GELMEDİ”

Arhavi’de vatandaşların dertlerini dinleyen Akşener’e bir gözlükçü, art arda gelen zamlardan yakındı, “Geçen yıl 300'e aldığım ürünü, bugün 968 liraya alıyorum. Ömrümüzde bu başımıza gelmedi… Sadece yıl başında zam olurdu bizde ama bu yıl üç tane ayrı ayrı (zamlı) fiyat listesi geldi. Müthiş derecede artış… Ama insanların maaşına bir şey artmadığı için biz o zammı (ürünlere) yansıtamıyoruz. Çünkü onlar da (vatandaş) üç kere artan bir zam oranı yok. Eskiden biri üst grup (gözlük) alıyorken artık devletin ne ödediğine bakıyor ama devletin ödediği de bir şey yok, 37 TL ödüyor bir gözlükte” sözleriyle dert yandı.

“BİR MAAŞLA GEÇİNEMİYORUZ ARTIK”

Bir başka esnaf da salgın sürecinde yaşadıkları zorluklardan bahsederek “Bütün esnaf kan ağladı. Herkes krediye yüklendi, kredi mahvetti bütün esnafı. Esnafın kan ağladığı doğru. Bir maaşla geçinemiyoruz artık, o dereceye geldik. Asgari ücreti artırdılar ama ‘kepçeyle aldılar' derler ya, öyle…” şeklinde konuştu.

“SEÇİMİN KAYBEDİLDİĞİNİ FARK ETTİLER”

Akşener, bir basın mensubunun, “2021 yılında seçim bekliyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

* 'Şu gün seçim olur' gibi bir öngörüm yok. Ama gezdiğimiz yerlerde anladığım kadarıyla ekonomi çok kötü. Dolayısıyla bu ekonomiyi canlandırma işlemi imkansız hale gelirse 2022'de bir seçim olabilir gibi bir beklenti var siyasi cenahta.

* Ama ben ‘şu gün' diyemeyeceğim çünkü seçime dair bütün öngörülerimiz yanlış çıktı. Ama vatandaş seçim istiyor.

* Erken veya geç, 2023'te (seçim) olduğunu varsayın, son zamanlarda yandaş medyaları izleyin, 24 saat taş atılıyor bizlere. Bunun anlamı, seçimin kaybedildiğini fark etmiş olmaları. Ondan dolayı oluyor bunlar. Saldırı, hakaret arttıkça bilin ki seçim gitti attaya…