Meral Akşener sert tepki göstermişti! Bakan Koca’dan açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki Covid-19 hastalarını kabul etmesi teklifine sert tepki göstermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Akşener'e yanıt geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin yabancı ülkelerdeki Covid-19 hastalarını kabul etmesi teklifine sert tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Koca’ya seslenen Akşener, “Sayın Erdoğan'ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa'nın Covidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Akşener’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketlediği açıklamaya yanıt geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sn. Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı” ifadelerini kullandı.

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