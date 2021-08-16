Meral Akşener: Şimdi şerefsiz şerefsiz geziyorlar

İYİ Parti lideri Akşener, Gümüşhane ziyaretinde bir vatandaşın "Sözüm ona ulusal basında FETÖ'cü oldunuz" sözlerine sert cevap verdi. Akşener, "Ben milletvekili değilim. Dokunulmazlığım da yok. ‘Bu kadın FETÖ’cü’ dendiği zaman ‘Gereğini yapın, yapmazsanız şerefsizsiniz’ demiştim. Aradan yıllar geçti, şerefsiz şerefsiz gezdi hepsi" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gümüşhane Merkez ilçesindeki esnaf ziyaretlerinin ardından Kelkit ilçesinde ziyaretlerine devam etti. Akşener ile esnaf ziyareti sırasında konuşan bir vatandaş, “Sözüm ona ulusal basında İYİ Parti'ye karşı gerçekten bir linç kampanyası var. Özellikle şahsınıza dair. FETÖ'cü oldunuz çıktınız. Bu anlamda söyleyecek bir şeyleriniz var mı?” diye sordu.

“HÂLÂ DOKUNULMAZLIĞIM YOK”

Akşener, bu soruya şöyle cevap verdi:

“Aslında söverim de. Bana yakışmıyor. Sövmüş sayın. İkincisi ben milletvekili değilim. Dokunulmazlığım da yok. ‘Bu kadın FETÖ'cü' dendiği zaman ‘Gereğini yapın, yapmazsanız şerefsizsiniz' demiştim. Aradan yıllar geçti, şerefsiz şerefsiz gezdi hepsi. Hâlâ dokunulmazlığım yok.”

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