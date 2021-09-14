Meral Akşener: Siyasetçi cenahını kolay oy almaya alıştırdınız, bunu değiştireceğiz

İYİ Parti lideri Akşener, Artvin'deki ziyaretlerine 3 ilçede devam etti. Gittiği ilçelerde halka seslenen Akşener, "Siyasetçi cenahını çok kolay oy almaya alıştırdınız. Bunu değiştireceğiz. Siyasetçinin gelip burada size hesap vermesini sağlayarak değiştireceğiz. Patron sizsiniz, millet sizsiniz...” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin'deki ziyaretlerine Borçka, Merkez, Ardanuç ilçelerinde devam etti.

“300'E ALDIĞIM ÜRÜNÜ 968 LİRAYA ALIYORUM”

Akşener'in Borçka'da “Pandemiden sonra ne oldunuz?” diye sorduğu gözlükçü esnafı, “Biz gözlük alırken geçen yıl 300'e aldığım ürünü 968 liraya alıyorum bugün. Yani hiç daha ömrümüzde böyle bir şey başımıza gelmedi. Mesela sadece yılbaşında zam olurdu bizde. Ama bu yıl 3 tane ayrı ayrı fiyat listesi geldi. Müthiş derecede artış. Ama insanlarda bir şey artmadığı için onlara hani biz o zammı yansıtamıyoruz gelen hastaya. Çünkü onlarda artan, öyle 3 kere artan bir zam oranı yok” diye konuştu.

Akşener'in konuştuğu sigortacı ise, “Araç trafikte gezmiyorsa, ‘Sigorta yaptırmayalım nasıl olsa yakıt da koyamıyoruz’ diyorlar. Biz de çok etkilendik” dedi.

AKŞENER: İNANIN, ÇOK AZ KALDI

O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, “Borçkalı esnaf kardeşlerim ekonomideki derinleşen krizi; hem evinde hem de müşterisinin cebinde görüyor. İnanın, çok az kaldı… Ülkemizin kaynaklarını verimli kullandığımızda, üretimin önünü açtığımızda potansiyelini gerçekleştiren Türkiye'de huzura kavuşacağız” ifadelerine yer verdi.

HALKA SESLENDİ

Artvin Merkez ilçesinde esnafla görüşmesinin ardından Akşener, sokakta mikrofonu eline alarak yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

* Niçin komşu komşunun düşmanı haline, en azından küs olduğu bir durum haline geldi? Halbuki biz, komşunun, komşunun tuzuna ihtiyacı vardır diye büyüdük. Ne oldu da değişti?

* ‘Şucular, bucular' üzerinden biz kavga ettikçe bazıları çok kolay oy aldı. Biz sizinle el birliğiyle bunu değiştireceğiz. Öncelikli olarak bu esnafın dükkanının içine benden sonra ağaların da gelmesini sağlamak için geziyorum.

“SİYASİ DİL İLE SEÇMENİ DÖVÜYORLAR”

* Müşteri veli nimettir. (Gittiği pide salonu esnafını işaret ederek) Müşterilerini dövüyor musun oğlum sen? Yan taraftakinden almasın, benden alsın diye müşterilerinizi suçluyor musunuz?

* Daha iyi hizmet vererek, daha fazla müşteriye hizmet etmeye çalışıyorsunuz doğru mu? Ama bugünkü siyasi dil ile seçmeni dövüyor. ‘Şuculuğumdan, buculuğumdan' sanane? Senin görevin hizmet etmek.

* Esnaf için müşteri veli nimetse, siyasetçi için seçmen veli nimet olmak zorunda. Siz uzunca bir zamandır seçmenin veli nimet olduğunu unuttunuz.

* Siyasetçi cenahını çok kolay oy almaya alıştırdınız. Bunu değiştireceğiz. Siyasetçinin gelip burada size hesap vermesini sağlayarak değiştireceğiz. Patron sizsiniz, millet sizsiniz…

ARTVİNLİLERDEN ‘HARAM ZIKKIM OLSUN’ TEPKİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra Artvin Ardanuç’ta vatandaşın derdini dinledi, toplanan kalabalığa konuşma yaptı.

Akşener'in burada yaptığı konuşmada “5 maaş alan danışmanlar var” demesi üzerine kalabalıktan ‘Haram, zıkkım olsun' sesleri yükseldi.

Ardanuçlu bir vatandaş, “Ormanlarımızın kesilmesine karşıyım. Ben buranın köylüsüyüm. 500 tane, bin tane ağaç kesilmesine karşıyım. Sizin cesaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ormanlar için bir gen soru verin. Bir çözüm bulun” dedi.

Akşener, “Milletvekillerimiz mecliste araştırma önergesi, soru önergesi verecekler. Ben bunu kamuoyuna vereceğim” yanıtını verdi.

AKŞENER’E SARILDI

Akşener'in Artvin'de sokakta karşılaştığı Sakarya Üniversitesi öğrencisi genç kadın, “Ben sizi çok seviyorum, çok da sarılmak istiyorum” diyerek Akşener'e sarıldı.

O anların görüntüsünü paylaşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, “Sevgi… Sıcaklık… Samimiyet… Başka söze gerek yok! Artvin’den Muğla’ya, Edirne’den Van’a, bütün vatan sathında, milletimiz Genel Başkanımızı; Genel Başkanımız da milletimizi bağrına basıyor. Millet bizi çağrıyor. İYİ'ler kazanacak, Türkiye İYİ olacak” ifadelerini kullandı.