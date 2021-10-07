Meral Akşener: Yok artık Erdoğan! Seni acilen ciddiyete davet ediyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Yok artık Sayın Erdoğan. 'Böyle bir şey dememiştir' dedim, ama maalesef bunu da demişsin. Seni acilen ciddiyete davet ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, muhalefeti eleştirerek, “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” demişti.

AKŞENER’DEN ERDOĞAN’A YANIT

İYİ Parti lideri Meral Akşener de sosyal medya hesabından Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi. Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* Yok artık Sayın Recep Tayyip Erdoğan. ‘Böyle bir şey dememiştir’ dedim, ama maalesef bunu da demişsin.

* Çıkıp böyle abuk sabuk konuşuyorsun, sonra da ciddiye almayınca alınıyorsun. Seni acilen ciddiyete davet ediyorum.

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