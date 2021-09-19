Meral Akşener: Zenginler AKP’li, fakirler her partili!

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Kadın Girişimciler Merkezi açılış törenine katılan Akşener "AKP'nin ilçe belediyeleri üzerinden oluşturduğu daha sonra il ve büyükşehir belediyeleriyle şekillendirdiği bir farklı insan zengin etme durumu oluşmuş. Belediye ile zenginleşmiş olanlar var. Zenginler var hepsi AKP'li. Birde dışlanmışlar var. Kimisi kasketli, kimisi beyaz tülbentli, kimisi eli nasırlı, kimisi de boynunda terlikler asılı 10 yaşında ayakkabı boyacısı çocuklardan oluşuyor. Onlar da fakirler. Onlar her partili. Zenginler AKP'li belediye eli ile zenginleştirilmişler AKP'liler. Gerisi her partili" şeklinde konuştu.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’de İzmit Belediyesi’nin Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) açılış törenine katıldı. Akşener’i İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Partili yöneticiler karşıladı.

“MİLLET İTTİFAKI BELEDİYELERİ İÇİN PROPAGANDA YAPTILAR”

Kadın Girişimciler Merkezi açılış töreni öncesinde konuşan Akşener, “Millet İttifakı belediye başkanlarının seçildikten sonra bir temel iddia vardı; sosyal belediyecilik kavramından uzak olacakları, halka dokunan işler yapmayacakları, sonuç itibariyle bilindiği ve alışıldığı gibi yandaş kayıracakları gibi propagandanın muhatabı oldular. Allah’a şükür hiç birisi Kocaeli İzmit’te Belediye Başkanı, İstanbul’da bizim Millet İttifakı’nın kazandığı ilçe Belediye Başkanları, Ankara ve diğer Belediyelere baktığınız zaman her biri sosyal devlet ve belediyecilik anlayışına uygun davranışlar gösterdiler. Bu propagandayı boşa çıkardığınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

“İŞLERİNİZİ ŞEFFAFLIK İÇİNDE YAPTINIZ”

Millet İttifakı belediyeciliğini öven Akşener, “Şeffaflık üzerine yapılan ihale ve işlerin paraya mütealik eden, paraya dayanan her konuda açıklığın yer aldığı işler yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bunların da devamını diliyorum. İşte bu şeffaflık 51 milyon borcu ödemenizi sağlamış. Demek ki, doğru ihalelerin yapılması, rüşvetin kesilmesi, yolsuzluğun ortadan kaldırılması, israfın ortadan kaldırılması, demek ki Türkiye’nin kaynakları var. İzmit’in kaynakları var. Size ayrımcılık yapılmasına rağmen kaynaklarınız var ki bu hizmetlerin dışında bir de 51 milyon lira borç ödemişsiniz” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE CUMHURBAŞKANI DEĞİŞİKLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

* Bunun anlamı şu; Allah yardım edecek ve milletimizin teveccühü ile cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, ister erken, ister zamanında yapılan seçimle önce cumhurbaşkanı değişikliğini sağlayacağız Millet İttifakı olarak. Daha sonra demokrasinin tam da kamil uygulandığı, liyakata önem verilen, hukukun ve adaletin tesis edildiği parlamenter sisteme geçiş yapılacak. Ve sonuçta Türkiye gerçekten elindeki kaynaklarını, insan ve ekonomik gücüyle refahın sahaya yayıldığı, vatandaşa yayıldığı yeni bir anlayışla yoluna devam edecek.

* Siz belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine düşen Millet İttifakından seçilmiş her bir seçilenin ve üzerine düşen bu ilkelere riayet etmek ve verdiğiniz sözlerinizi tutmaktır. Partili cumhurbaşkanı değiştikten sonra rekabet etmeye, ben daha iyi çözer daha iyi yaparım demeye hakkımız olacak. Ama bugün birbirimizin ayağına basmayacağız bu birlikteliğin kalıcılığını sağlamak üzere her birimiz büyük iş düşmekte.

“FAKİRLER HER PARTİLİ, ZENGİNLER İSE AKP’Lİ”

İlçe ziyaretlerinden izlenimlerini aktaran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasını şöyle tamamladı:

* İlginç bir 20 ay geçirdim. Şehir şehir esnaf dolaşıyorum. En son Doğu Anadolu’da idim. İki şey görüyorum; AKP’nin, üzgünüm, ilçe belediyeleri üzerinden oluşturduğu daha sonra il ve büyükşehir belediyeleriyle şekillendirdiği bir farklı insan zengin etme durumu oluşmuş. Yoksulluğun, yasakların, yolsuzluğun önüne geçmek üzere bu iddia ile iş başına gelen arkadaşlarımız maalesef bu ‘3 Y’nin kurumsallaştığı ve belediyeler ile kurumsallaştığı bir sürece geçmiş.

* O küçücük ilçelerde, illerde ve büyükşehirlerde çok ilginç oralarda şöyle şeyler oluşmuş. Belediye ile zenginleşmiş olanlar var. İster Ağrılı olsun ister Çankırılı olsun. İster Çorumlu olsun fark etmiyor. Zenginler var hepsi AKP’li. Bir de dışlanmışlar var. Kimisi kasketli, kimisi beyaz tülbentli, kimisi eli nasırlı, kimisi de boynunda terlikler asılı 10 yaşında ayakkabı boyacısı çocuklardan oluşuyor.

* Onlar da fakirler. Onlar her partili. Zenginler AKP’li belediye eli ile zenginleştirilmişler AKP’liler. Gerisi her partili. Ağrı’da da, Kars’ta da, Hakkari’de de aynı. Şimdi bu vatandaşın artık yeter dediği bu belediyecilik anlayışı, bu kayırmacılık liyakat dışı anlayışını da yıkmak gibi bir göreviniz var.”

İZGİM’DE KADINLAR ÜRETİME TEŞVİK EDİLECEK

* Girişimci kadınların yeni iş fikirleri geliştirmesini sağlayarak üretimde katma değer yaratmaları amacıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in girişimleriyle hayata geçirilen Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) eşitlikçi bir toplumsal yapının inşası ile kadının sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılması amacıyla çalışmalar yapılacak.

* Kadınlara yeni iş geliştirme döneminde girişimcilik ofisleri ile destek sunacak olan merkez, ücretsiz bireysel ve aile danışmanlığı hizmeti de sunacak. Atölyelerde ürünlerine tanıtım ve pazarlama desteği de alacak olan kadınlar, uzman diyetisyen ve spor programlarından da yararlanabilecek.

AKŞENER’DEN ATATÜRK EVİNE ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nin (İZGİM) açılış programından önce geldiği İzmit’te Atatürk Evini ziyaret etti.

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