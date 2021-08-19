Meral Akşener’den Erdoğan’a sert tepki: Kimden izin aldın?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afgan göçmen dalgasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi: Biden’la ne konuştun? Afganlılar üzerinden ne yapıyorsun? Nüfus dengesini değiştirmek için bu yetkiyi kimden aldın kardeşim? O sözleşmeyi yıkmak için kimden o izni aldın?

MUSTAFA SARIİPEK

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınlarının küle çevirdiği Marmaris Hisarönü'nde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledikten sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Akşener; Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi ve Türkiye’ye yönelik Afgan göçüyle ilgili açıklamalarda bulundu:

– Ben Suriyeliler ya da Afganlar üzerinden, insanların burnundan soluduğu bir dönemde bunu tahrik edecek tek bir kelime etmedim. Bilerek etmedim. Ama siz nüfusunuzu bir toplumsal sözleşmeyle millet edersiniz… Biz ne zaman millet ettik? İstiklal Savaşı'ndan sonra. Yani 1920 ile 1924 arasındaki toplumsal sözleşmeyle Türk milleti tesis oldu. Bu Misak-ı Milli sınırları içinde kimin yaşadığı yazıldı, çizildi, belli. Bu arkadaşların döneminde ne oldu? 5 milyon Suriyeli deniliyor, dünyanın her tarafından gelen insanlarla birlikte 10 milyon göçmen ya da sığınmacı var ülkemizde. Soru şu: Bu nüfus dengesini değiştirmek için bu yetkiyi kimden aldın kardeşim? O sözleşmeyi yıkmak için kimden o izni aldın?

BUNU YAPMAYA HAKKIN VAR MI SENİN?

– Buradaki sorumlu Sayın Erdoğan'dır. Çünkü açarsan kapıları, o millet olma sözleşmesini nüfusu değiştirmek üzere yırtarsan, aha da size beka sorunudur. Sayın Erdoğan sana soruyorum; Biden'la ne konuştun? Afganlılar üzerinden ne yapıyorsun? Egemenliğini neden paylaşıyorsun kardeşim? Almanya’yla, Avrupa Birliği’yle Suriyeliler üzerinden ne konuşuyorsun? Egemenliğini niye paylaşıyorsun kardeşim? Bunu yapmaya hakkın var mı senin?

BİR GENÇ EGOSUNA YENİLDİ

– Elbette bir devlet başkanı, bir yabancı devletin başkanıyla o masaya oturduğunda her şeyi bilemeyeceğine göre, Dışişleri'nin mensuplarının, o bilen insanların, teknik adamların elinde belgesi, bilgisi ve arkasında onlar oturur. Bir genç kız, egosuna yenildi, orada ne konuşulduğunu söyledi. Türkiye bunu nasıl kaldırır, böyle bir ciddiyetsizlik olur mu?

TÜRKİYE’NİN KAFASINA TAŞ DÜŞÜRÜYORSUN

– Dönüyoruz ‘şahsım devletine'. Hayır sayın Erdoğan, ‘şahsının devleti' değil; bu devlet Türk devleti, bu millet Türk milleti. Bu milletin devletini yönetiyorsun. O taşlar bizim kafamıza düşsün razıyız, Türkiye'nin kafasına taş düşürüyorsun, bu milletin kafasına taş düşürüyorsun.

BU UCUBE SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

– Derhal bu ciddi devlet krizinin ortadan kaldırılması lazım. Biz ne yapıp edip bu ucube sistemi değiştirmek zorundayız. Sayın Erdoğan kafasında o kadar içselleştirmiş ki herkesin teki olduğunu, ‘Varlık Fonu Başkanımı çağırdım' diyor… Varlık Fonu Başkanı kendisi… Kendini mi çağırdı aynada konuşmaya? Bu bir şuur altıdır.”

TÜRK ASKERİNİN AFGANİSTAN'DA İŞİ YOK

– Afganistan diye bir ülke kalmadı, bir devlet kalmadı. Türk askerinin orada işi yoktur. Sayın Erdoğan'ın Taliban'la ilgili bugün yaptığı açıklamayı yarın değiştirebileceğini bildiğimiz için; dün başka, evvelki gün de başka konuştuğu için o konudaki son kararını bilemiyoruz. Yorum yapmaya değer bulmuyorum. Fakat Türk askerinin Afganistan'da kalmasının bir anlamı yok, Afganistan diye bir devlet kalmadı.

BİNALARIMIZA ASTIRMAZLAR, BİZ DE ALNIMIZA ASARIZ

Akşener, İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçesinde asılmaya başlanan “Hudut Namustur” afişlerinin, emniyet güçleri tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle kaldırılmak istenmesine ilişkin ise “Biz duvarları yıka yıka, engelleri aşa aşa bu noktaya gelmiş bir siyasi hareketiz. Bunların her biri bize vız gelir, tırıs gider. İlçe binalarımıza astırmazlar, biz de alnımıza asarız. Dolayısıyla sorun yok” dedi.

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