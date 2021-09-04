Meral Akşener’den Erdoğan’a yanıt: Artık milleti bölme taktiklerin tutmuyor

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "‘Zulüm 1453’te başladı’ diye yazanlarla, bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" sözlerine Belgrad'dan yanıt verdi. "Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın" diyerek Erdoğan'a seslenen Akşener, "Ben asil milletimizle beraber yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun inşallah! Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e seslenerek, şunları söyledi:

* ‘Zulüm, 1453’te başladı’ diye duvarları yazanları Meral hanım nasıl savunuyorsun? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun?

* Bizans olayını bu şekle dönüştüren ve ‘Zulüm 1453’te başladı’ ifadesini kullananlarla beraber nasıl oluyorsun?

* Dolmabahçe Sarayı’nıni makam olarak kullandığım yerde, tam karşı duvarına ‘Zulüm 1453’te başladı’ diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun.

“MİLLETİ BÖLME TAKTİKLERİN TUTMUYOR”

Akşener, Erdoğan'a yanıtı Filenin Sultanları'nın üçüncülük maçını takip etmek için geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan verdi.

Kamera karşısına geçen Akşener, şunları söyledi:

* Sayın Erdoğan, sana Filenin Sultanları'na destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın. İftirada bulunmuşsun.

* Bak sayın Erdoğan! Kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, kutlu fethi sehven bile olsa işgal olarak tanımlayamaz. ‘Zulüm 1453'te başladı' diyemez, demeye de dili varmaz. Aynı senin bakanlığının yaptığı gibi, şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez.

* En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım. Sadece ama sadece milletimle beraberim. Ben asil milletimizle beraber yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun inşallah!

* Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma.

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