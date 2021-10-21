Meral Akşener’den faiz kararına tepki

Merkez Bankası politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesi kararına tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu” dedi.

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Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi. Enflasyonun yüzde 20'ye yaklaşmasına rağmen 23 Eylül'de 100 baz puan faiz indiren banka, kurdaki sert artışa ve TL’deki erimeye rağmen bugün de 200 baz puanlık indirim yaptı. Kararın ardından döviz kurları tavan yaptı.

“MİLLETİMİZ BUNU HAK ETMİYOR”

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ’lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık…” ifadelerini kullandı.

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