Meral Akşener’e ‘Nasıl onlarla aynı yola girersin?’ diye seslenen Erdoğan’a ilk yanıt tribünden geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'e "'Zulüm, 1453’te başladı’ diye duvarları yazanları Meral hanım nasıl savunuyorsun? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun?" diye seslendi. Erdoğan'a ilk yanıt, Akşener'in danışmanı Murat İde'den geldi. Akşener'in A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncülük maçını takip ettiği tribünden Gençlik Marşı'na eşlik ettiği görüntüyü paylaşan İde, "Emin misiniz? Bakın Meral Akşener nerede ve kiminle” notunu düştü.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma toplantısında konuştu.

“BU KUŞAKLARI SİZ FETHEDECEKSİNİZ”

AKP Rize Gençlik Kolları'nın da katıldığı ve sık sık tezahüratlarda bulunduğu toplantıda Erdoğan, zaman zaman tezahüratları ‘bir durun' diyerek böldü.

AKP Gençlik Kollarına seslenen Erdoğan, “Kapısı çalınmadık ev bırakmayacaksınız. Şunu unutmayın, kale içeriden fethedilir. Onu fethedecek olan da sizlersiniz. Gençler sizler de durmaksızın bütün arkadaşlarınızla gece gündüz demeden koşturacak, çalışacak ve hani diyorlar ya Z kuşağı, hangi kuşak olursa olsun bütün bu kuşakları siz fethedeceksiniz” dedi.

AKŞENER’E SESLENDİ: NASIL ONLARLA BERABER AYNI YOLA GİRİYORSUN?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı Fatih Sultan Mehmet benzetmesine değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

* Ne diyor Meral hanım? Bizans'ı kalkıp fethetmiş. Kim? Şu anda İstanbul'un Belediye Başkanı.

* Yahu, biz İstanbul'da şunu görmedik mi? ‘Zulüm, 1453'te başladı' diye duvarları yazanları Meral hanım nasıl savunuyorsun? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Bizans olayını bu şekle dönüştüren ve ‘Zulüm 1453'te başladı' ifadesini kullananlarla beraber nasıl oluyorsun?

* Dolmabahçe Sarayı'nı makam olarak kullandığım yerde, tam karşı duvarına ‘Zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun.

ERDOĞAN’A TRİBÜNDEN ‘GENÇLİK MARŞI’ İLE YANIT

Erdoğan'a ilk yanıt, Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da Filenin Sultanları'nın üçüncülük mücadelesini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte takip eden, Akşener'in basın danışmanı Murat İde'den geldi.

İde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, “Emin misiniz? Bakın Meral Akşener nerede ve kiminle” notuyla birlikte, Akşener'in tribünde Gençlik Marşı'na eşlik ettiği görüntüyü paylaştı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreninde beraber sahneye çıktığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetmişti.

Akşener, İmamoğlu ile ilgili “Aynı senin gibi, dedi ki, ‘Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım.' Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen…Ve İstanbul alındı, istikbalimiz… İstanbullu, istiklalinden sonra istikbaline el uzatıldığı zaman ikinci turda, 24 Haziran'da o eli kırdı. 805 bin fark attı” ifadelerini kullanmıştı.

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