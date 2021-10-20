Meram katliamında istenen cezalar belli oldu

Konya Meram'da temmuz ayında aynı aileden 7 kişiyi silaha öldüren zanlı Mehmet Altun ve diğer şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Altun hakkında 'Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme', 'Yakarak mala zarar verme', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçlarından yargılanması istendi. Ayrıca 9'u tutuklu 10 kişi için de 'Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'Yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanması talep edilen iddianame 4'ünü Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

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Olay, 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları’nın (65) evine, 2010 yılından beri ‘kedi’ meselesi nedeniyle husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in, yakında oturan kayınbiraderi Mehmet Altun (33) geldi.

KATLİAM YAPTI

Bahçede aile fertleriyle bir süre konuşan Altun, ardından poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş ederek katliam yaptı. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (62), çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan zanlı Altun, 4 Ağustos günü Özel Harekat ekipleri tarafından Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesinde saklandığı mezarlıkta yakalandı.

CANAVARCA HİSLE TASARLAYARAK…

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Altun’un da bulunduğu 13ütutuklu 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede tutuklu Mehmet Altun için ‘Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme’, ‘Yakarak mala zarar verme’ ‘Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı’ suçlarından yargılanması istendi. 9’u tutuklu 10 kişi için ise ‘Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme’, ‘Yakarak mala zarar vermeye azmettirme’ suçlarından yargılanması talep edildi.

Aralarında 18 yaşından küçük olan 1 çocuk ile birlikte 11 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verildi.

Hazırlanan iddianame 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edildi. DHA