Merkez Bankası’nın ‘rezerv satışı’ itirafına CHP’den ilk yanıt

Merkez Bankası, kaybolduğu konuşulan 128 milyar dolarlık rezerviyle ilgili, tartışmalardan aylar sonra açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Finansal istikrarın korunması, ödemeler dengesi finansmanı ve döviz arz-talepleri kapsamında işlemler gerçekleştirilmiştir” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu para kasada” açıklamalarını hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “128 milyar Dolar devletin kasasında” diyenleri, TCMB bugün yalanlamış. TCMB’nin “128 milyar doları” sattığını söylemesi önemlidir. Ortada korkunç bir kamu zararı vardır. Siyasi ikbal için ucuzdan satılan o rezervler, bugün Türk Lirasını tamamen korumasız bırakmıştır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), “128 milyar nerede?” tartışmalarından aylar sonra DW Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamada “”Finansal istikrarın korunması, ödemeler dengesi finansmanı ve döviz arz-talepleri kapsamında işlemler gerçekleştirilmiştir” dedi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, iktidardan aylar önce yapılan açıklamaları hatırlatarak, “128 milyar Dolar devletin kasasında” diyenleri, TCMB bugün yalanlamış” dedi.

“MERKEZ BANKASI 128 MİLYAR DOLARI SATTIĞINI KABUL ETTİ”

Faik Öztrak, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“”128 milyar Dolar devletin kasasında” diyenleri, TCMB bugün yalanlamış. TCMB’nin 128 Milyar Doları sattığını kabul etmesi elbette bir gelişmedir. Ancak, 128 milyar Doların neden satıldığına yönelik üretilen gerekçeler, milletin zekasıyla alay etmektir.

“PANDEMİDEN ÇOK ÖNCE SATILMAYA BAŞLAMIŞTIR”

“128 milyar Dolar” küresel pandemiden çok önce, Erdoğan ve Damadı tarafından satılmaya başlamıştır. Amaçları “faiz sebep, enflasyon sonuç” zırvasını ispatlamak ve seçim öncesi rezerv satışıyla döviz kurunu baskılayarak, ekonomide sahte bir bahar havası yaratmaktır.

“ORTADA KORKUNÇ BİR KAMU ZARARI VARDIR”

Rezervler ortalama 6,30 – 6,40 civarında bir dolar kurundan satılmıştır. Bugün dolar 13 liranın üzerindedir. Ve ortada korkunç bir kamu zararı vardır. Siyasi ikbal için ucuzdan satılan o rezervler, bugün Türk Lirasını tamamen korumasız bırakmıştır.

“BUGÜNE KADAR NEDEN AÇIKLAMADI?”

TCMB'nin “128 milyar doları” sattığını söylemesi önemlidir. Ancak yeterli değildir. Cevaplanması gereken başka sorular da vardır. TCMB bugün yaptığı gibi döviz piyasasına müdahale ettiğini neden açıklamadı? Neden arka kapıdan hiçbir kurala uymadan döviz satışı yaptı?

“KİME, KAÇA SATTINIZ?”

Sonuncu fakat en önemli soru: 128 milyar doları kime, kaçtan sattınız? Hep diyoruz: “Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var.” Bu sorularımızın cevapları da, er ya da geç ortaya çıkacak.”

ERDOĞAN, “BU PARA MERKEZ BANKASI'NDA, KAYBOLAN BİR ŞEY YOK” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin “128 milyar dolara nerede?” sorularına yanıt olarak “Bu kadar paranın hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok” açıklaması yapmıştı.

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