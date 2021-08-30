Mersin Erdemli’de 145 metrekare daire icradan satılacak

Mersin Erdemli İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Erdemli'de 145 metrekare 4+1 daire icradan satılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mersin Erdemli’de icradan satılacak dairenin özellikleri şu şekilde:

Mersin İl, Erdemli İlçe, 755 Ada, 12 Parsel, KOYUNCU Mahalle/Köy, 1. Kat 2 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Söz konusu bu bağımsız bölüm, konut sınıfına girmektedir. Binaların inşaat nevilerine göre yapılan ayrımda ise;söz konusu yapı, Betonarme karkas bina sınıfına girmektedir. Mevcut kullanım şekli mesken olarak kullanılan yapıda bulunan söz konusu mesken; zemin+6 katlı apartman içerisinde bulunmaktadır.

İlgili bağımsız bölüm, zemin+6 katlı binanın zemin üzeri 1. katında bulunmaktadır. Çevreye baktığımızda yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı görülmektedir. Binanın yapıldığı dönemdeki malzeme özelliği ve kalitesi ile işçilik çeşitliliğine baktığımda, yaklaşık olarak 1-2 yaşlarındadır. Bahse konu bağımsız bölüm; 1 adet mutfak, 1 adet salon, 4 adet oda, 1 adet banyo, 1 adet wc, 1 adet ebeveyn banyo ve 3 adet balkondan müteşekkil olup, brüt 170 m2, net 145 m2 oturumundadır.

Yer döşemesi odalarda laminant parke olup, diğer zeminlerde seramik döşemedir. Tavan ve duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. İç kapı ve pervazları press Amerikan panel doğramadır. Pencereleri pvc doğramadır. Giriş kapısı çelik doğrama kapıdır. Islak hacimlerin zemin döşemesi seramik olup, duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. İlgili blokta asansör bulunmaktadır. Konum olarak kuzey-güney-batı cephelidir.Söz konusu yapı orta sınıf kalite ve özellikte malzeme ve işçiliğe sahiptir.Bina Sınıflandırmasına göre bu yapı, ikinci sınıf inşaat sınıfına girmektedir.

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