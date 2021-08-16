Mersin Metrosu için 900 milyon liralık finansman yetkisi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Mersin’de yapılacak Hafif Raylı Sistem Metro Hattı’nın İnşaat ve Elektromanyetik Sistemlerinin Temini, Montajı veya Tahvil İhracı Projesi ile ilgili olarak CHP’li Başkan Vahap Seçer’e 900 milyon liralık finansman yetkisi verilmesi teklifini oy çokluğuyla kabul etti. Başkan Seçer, “Hafif Raylı Sistem Projesi’nde önemli bir adım daha atılmıştır. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

ALI EKBER ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 2. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Mersin'de yapılacak Hafif Raylı Sistem Metro Hattı'nın İnşaat ve Elektromanyetik Sistemlerinin Temini, Montajı veya Tahvil İhracı Projesi ile ilgili Başkan Seçer'e 900 milyon liralık finansman yetkisi verilmesi teklifi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Hafif raylı sistemin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Seçer şöyle konuştu:

* Biz yönetime geldiğimizde kucağımızda bulduğumuz buydu. Bunu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım programına alınması gerekiyordu. Gerekli girişimleri yaptık. Yönetime geldiğimiz dönemde, yani yaklaşık olarak 5 ay sonra 5 Eylül 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu onaylandı.

* Hatta şöyle bir haber geldi. ‘Mersin hafif raylı sistemini onaylıyoruz, Başkan'a söyleyin finansman arayışına çıksın. Yani ihale hazırlıkları yaparken finansman arayışına çıksın'. Bunları da not alın oradan bu söylediklerimin doğruluğunu da teyit edebilirsiniz. Biz de bu projeyi ihaleye çıkmak üzere hazırlıklarını başlattık. Yalnız orada şöyle bir çalışma yaptık ki 3 ayımızı aldı. Başlangıç ve bitim noktalarının, onun da hikâyesini dinledik.

* Bazı bölümlerinin hem projenin maliyetini düşürelim hem şu anda kısa-orta vadede uygun görmediğimiz kısımları rötüşleyelim. Kalan kısmıyla ihaleye çıkalım diye düşündük ve Mezitli Belediyesi eski binasının önünde başlattık. Getirdik eski otogarın orada bitirdik. Daha önceki projede eski otogar yoktu. Bu nereden çıktı? Dedik ki aslında bu doğu-batı aksında bir proje, memleket yani Mersin kuzeye doğru büyüyor. Hem Doğu yakasından büyüyor hem batı yakasından büyüyor. Oralara da bir raylı sistem çalışalım.

“BİZ BU İNŞAATA BAŞLAMAK İSTİYORUZ ARKADAŞ, KAZMAYI VURMAK İSTİYORUZ”

Mersin'de tramvay, hemzemin, yeraltı raylı sistemlerin toplamını 34.4 kilometreye çıkardıklarını, şu anda ilk etap ihalesini yaptıklarını ifade eden Seçer, 2. ve 3. etabın ihale sonuçlarının ise zarflarda açılacak olduğunu söyledi. Başkan Seçer, ihale sürecini tüm ayrıntılarıyla Meclis üyelerine anlatarak, 28 Nisan 2021'deki ihaleye 3 teklif geldiğini ve şu anda komisyonda değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti. Seçer, şöyle devam etti:

* Bu komisyonda bekleme süresi yani değerlendirme süresi 150 gündür yasal olarak. Mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, Yani niçin re'sen getirdiniz dediniz ya. Peki, niye bugüne kadar beklediniz? Bizim ihalemiz şu şekildeydi; finansmanı bul, gel ya da getirdiğin finansmanın maliyetleri idarenin hoşuna gitmiyorsa, idare istediği şekilde finansman bulma hakkına, özgürlüğüne sahiptir. Biz bu firmayı aylarca bekledik. Şu anda komisyonda verdiği tekliften yola çıkarak en az teklif atan firma, finansman arayışına çıktı.

* Bulduğu finansmanın maliyetini biz çok yüksek gördük. Dedik ki; ‘biz kendi finansmanımızı yaratabiliriz.' Nasıl yaparız? Bono ihraç ederiz. Şimdi dünya sıkışık, Türkiye sıkışık. Şu anda artık aslında dünya piyasalarına, uluslararası finans sektörüne baktığımız zaman libor eksi durumlarda. Ama Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreç, bölgedeki durumlar, buraya bakış açısını finansman açısından olumsuz kılıyor ve maliyetlerimiz artıyor.

* Dedik ki; ‘geçici olarak biz bu inşaata başlamak istiyoruz arkadaş, kazmayı vurmak istiyoruz. Bono ihraç edelim, bir an önce başlayalım.' Yaklaşık olarak tabii ki yasalardan kaynaklı bilançomuza baktık. 900 milyon gibi bir bono ihracı yapabiliriz ki bizim maliyetimiz daha fazla ama daha sonra ilave kredileri bulabiliriz. Biz 900 milyonluk kısmının Meclis'ten onayını alalım, borçlanma yetkisini alalım.

* Hazine bono ihracına çıksın, belediyemizin bono ihracını gerçekleştirelim ve biz ihaleyi sonuçlandıralım. Eylül'ün 28'ine kadar ve bizim artık bu saatten sonra her gün, her saat bizim için değerli. Onun için re'sen getirdik. Şu durumda söylediğim gibi biz ihale sonucunu açıklayamıyoruz çünkü finansman konusunda herhangi bir somut noktaya erişemedik.

“METRONUN YAPIMINA BAŞLAYACAĞIZ”

Metro konusunun kamuoyunda da çok tartışıldığını ifade eden Başkan Seçer, daha sonra şunları söyledi:

* Biz metroyu her detayını, her ortamda, her platformda anlatmaya, izah etmeye çalıştık. Teknik boyutlarını, Mersin'in geleceğe dair projeksiyonlarda nerede durduğunu, kente ne katacağını, kentin toplu taşımasına, gelişmesine ve ilçelerin birbirleri ile bütünleşmesine, kentin sosyal yaşamına ne katacağını defaatle hep anlattık.

* Bir kez daha bunlarla kafanızı şişirmek istemiyorum. Bu tip önemli projeler sadece yerel yönetimlerin onayıyla, uhdesiyle olmaz. Bakın Ulaştırma Bakanlığı'nın Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmış, yatırım programına alınmış bir projeden bahsediyorum ve biz bunun ihalesini tamamlamak üzereyiz.

* Biz şu anda finansmanını arıyoruz. Yani yüzmüşüz, yüzmüşüz, yüzmüşüz kıyıya kadar gelmişiz. Bundan sonra ya bu iş sekteye uğrayacak ya biz ‘Vira Bismillah' diyeceğiz, kazmayı vuracağız. Mersin halkı bizden bu müjdeyi bekliyor. Metronun yapımına başlayacağız.

BAŞKANA YETKİ VERİLDİ

Mecliste daha sonra proje için finansman desteği oylaması yapıldı. Mersin'de yapılacak Hafif Raylı Sistem Metro Hattı'nın İnşaat ve Elektromanyetik Sistemlerinin Temini, Montajı veya Tahvil İhracı Projesi ile ilgili 900 milyon liralık finansman yetkisinin Başkan Seçer'e verilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine yeniden konuşan Başkan Seçer, “Teklifimiz yüce Meclisimiz tarafından kabul edilmiştir. Mersinimize Hafif Raylı Sistem Projesi'nde önemli bir adım daha atılmıştır. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.