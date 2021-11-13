Mersin, Müslüme için seferber oldu

Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında ailesinin kurduğu çadırın yanında oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme’nin bulunması için kent adeta seferber oldu. Jandarma, Mavi Bereliler, AFAD ile itfaiye ekiplerinin arama çalışmalarına köylüler, sosyal medya hesaplarından haberleşen çok sayıda grup da destek veriyor.

Ali Ekber ŞEN

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Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi.

Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında oynarken ortadan bir anda ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ormanlık alanda süren arama çalışmalarında 4 gün geride kalırken bir sonuç elde edilemedi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yaklaşık 200 kişiden oluşan ekip, vadi, ormanlık ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken iz takip ve kokuya duyarlı köpeklerden destek alınıyor, drone ile de tarama yapılıyor.

Karadan 10 kilometrelik alandan fazla bölge tek tek aranırken şu ana kadar bir ize rastlanılmadı. Sevimliliği ile herkesin gözdesi olan küçük Müslüme'nin bulunmasına yönelik güvenlik güçlerinin, Mersin merkez ile ilçe itfaiye ekipleri, AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına bölgeye ulaşan Mavi Bereliler de katıldı. Yaklaşık 10 km'lik alanı taramaya alan ekiplere sosyal medya hesapları üzerinden haberleşen çok sayıda grupta bölgeye giderek arama çalışmalarını sürdürüyor.

“BİR İZ ELDE EDEMEDİK”

Sarıkeçililer-Türkmenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı, kayıp Müslüme'nin yakını İbrahim Yağal, geride kalan 4 günde yapılan tüm arama çalışmalarının sonuç vermediğini söyledi.

Yağal, konar-göçer ailenin kışı bölgede geçirmek üzere çadır kurduğunu belirterek şunları söyledi;

*Bu yıl kış sezonunu geçirecekleri yer burası. Onun için buraya geliyorlar, sürüye uymayan veya kaybettikleri keçi kalıyor. Delikkaya bölgesinden göç ediyorlar, orada bir keçileri kayboluyor. Buraya sürüyü getirdikten sonra kalan keçiye babası arabayla gidiyor. Babası araba ile gidince çocuk da babasının arkasından gitmek istiyor.

*Tek elimizdeki belirti bu. Annesi getiriyor çocuğu tabii yeni gelmiş, çadır kurulacak, yemek hazırlanacak, yatak hazırlanacak, çocuk o işin telaşıyla bir anda hatırından çıkartıyorlar. Artık ne kadar süre geçiyor bir bakıyorlar çocuk yok.

*Acaba şurada mı oynuyor, şuraya mı gitti, yola mı gitti bir vakitte öyle arıyorlar. Ümitleri geçtikten sonra ilgili yerlere haber etmişler. Kayıp olma şekli bu, çocuğun. Tek bilinen şu an bu bilgidir. Tüm ekiplerimiz seferber oldu.

*AFAD olsun, Jandarma birlikleri, komando, bizim yerli sivil halkımız bölgede bakılmadık çalı dibi konmadı. Ama şu ana kadar en ufak bir belirti, bir iz elde edemedik.

ANNESİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

7 çocuk annesi Sevil Yağal, bölgede kışı geçirmek üzere geldiklerini belirterek, “Kaybolduğu gün saat 3 gibi gelmiştik. Ben mallarla ilgilenirken, bir kısmının arkada kalmıştı. Babası da mallara bakmak için arabayla giderken, arkasından gitmiş olabilir. Bir anda sanki yer yarıldığı içine düştü” dedi.

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