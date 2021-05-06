Mersin’de ağaç katliamı! ‘AKP talanı ile karşı karşıyayız’

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi’ndeki 10-20 yaş arasındaki çam ağaçlarının gençleştirme gerekçesiyle kesilmesine çevreciler ve bölge halkı tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Emirler, İnsu, Kocahamzalı, Fuat Morel ve Çavak Mahallesi Muhtarları ile birlikte ağaçların kesildiği alanda incelemelerde bulunarak kesimin durdurulması istedi.

GÖKÇEL: “AKP TALANI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, yine AKP talanı ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek, gençleştirilmesi söylemi adı altında genç yaştaki ormanların ve yeşil alanların katledildiğini söyledi. Ormanların bakılmasının ve temizlenmesi önemli olduğunu anlatan Gökçel, “Düzenleme ile ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçların da değiştirilmesi gerekirken siz bu bölgenin dengesini bozacak komple ormanları kesiyorsunuz, tekrar yeni fide dikmeye çalışıyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu projeyi tekrar gözden geçirin. Önce bu bölgedeki ormanları temizleyin düzenlettirin daha sonra da Mersin'de orman olmaya müsait alanlara fidan ekin ki ondan sonra belirli çağa gelmiş ekonomik ömrünü tamamlamış ormanları kesip ekonomiye kazandırın” dedi.

“ÜLKEYİ YÖNETEMEYENLER ORMANLARI ÇEVREYİ TALAN EDİYOR”

Bölgenin heyelan bölgesi olduğuna dikkat çeken Gökçel, “Yan tarafta araziler kayıyor, Kesilen arazi de kaymaya hazır. Bu talan düşüncesine AKP bir an önce son versin. Eskiden ormanları köylüden korumak için Orman Bölge Müdürü görevli gönderirdi. Maalesef şimdi ormanları korumak için köylüler mücadele ediyor, ülkeyi yönetemeyenler ormanları çevreyi talan ediyor” dedi.

“İŞİNİ ADAM GİBİ YAP”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise Orman Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı bir proje ile bölgede bu yıl 500 dönüm 2022-2023 yılı ile birlikte ise 2 bin dönüm civarında ormanın kesilerek gençleştirileceği bilgisi aldıklarını söyledi. 500 dönüm ormanı kesip sıfırdan yeni bir orman yetiştirmenin 20 yıl sürdüğünü anlatan Antmen “Yani biz burayı tekrar aynı şekilde belki en az 15-20 yılda görebileceğiz. Bir kere bu bilimsel değil. Orman bölge müdürü siyasetçilere, STK'lara sosyal medyadan mesajlarla cevap vereceğine adam gibi görevini yapsa 500 dönüm bir araziyi birden ormansızlaştırıp, çıplak hale getirip yeniden orman ihya etme hayalleri yerine, Mersin bölgesinde dikim olmayan, çıplak olan boş arazileri ağaçlandırsa adam gibi bir iş yapmış olur. Orman Bölge müdürüne sesleniyorum. Ya işini adam gibi yap ya da Mersin'den o ellerini bir kere çek, açık ve net. Hiç kimsenin Mersin'in doğasını talan etmeye, çevresini kirletmeye hakkı yok. Mersinliler gördüğünüz gibi doğanın çevrenin katledilmesine seyirci kalmıyor. Köylülerimizin dediği gibi eskiden devlet vatandaştan ormanı korurdu şimdi vatandaşlar ormanı devletten koruyor, bu hale geldik” diye konuştu.

ÖZYİĞİT: YAPILACAK ÇALIŞMA BİLİMSEL OLMALI

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise insanların buraya yapılan çalışmaya karşı olmadıklarını ifade ederek “Karşı olduğumuz haberdar olmamız ve sürpriz bir biçimde bu işin yapılmış olması. Gençleştirme çalışması yapılacakmış. Bu bilimsel olmalı ve plan dahilinde yapılmalı. Bu konudan belediye başkanının, muhtarların ve en önemlisi halkın haberi olmalı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yaparak bunu değerlendireceğiz. Bilimsel ise tabi ki bunun arkasında olacağız ve bırakın köstek olmayı destek olacağız. Bu ülke hepimizin. Hepimizin aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Bırakın orman yok etmeyi ormanlar oluşturmak zorundayız” dedi.

MERÇED: “KATLİAM YAPILIYOR”

Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan da gençleştirme adı altında yamacın komple tıraşlanarak katliam yapıldığını söyledi. Yöntemin yanlış olduğunu söyleyen Aslan, şöyle dedi:

“Orman Bölge Müdürlüğü buradan başlayarak bütün yamacı tıraşlayacak. Tekrar ağaç dikeceğim diyor ama bu yöntem çok bilimsel bir yöntem değil, Ormancılığa da aykırıdır. Burada bulunan ormanlar bölgenin akciğeridir, Ayrıca burada hayvancılık yapılıyor, İnsanlar tatil yapıyor. Yapılacak çalışma tarımın ve hayvancılığın zarar görmesi demektir.”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise yapılacak çalışma ile bölgenin akciğerinin zarar göreceğini ifade ederek Orman Bölge Müdürü'nü bölgede gerçek anlamda inceleme yapmaya davet etti.

MAHALLE MUHTARI: “HEYELAN RİSKİ VAR”

Emirler Mahalle Muhtarı Rüştü İkiz ise alanın heyelan bölgesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Biz projeye karşı değiliz. Bölgemizin başka bir yerinde 2 yıl önce bin dönüm alandaki ağaçlar kesildi. Dikilen fidanlar daha 10 santim olmadı. Biz o bölge geliştikten sonra kısım kısım çalışma yapılmasını istiyoruz. Kesilen ağaçlar çok genç ağaçlar. Ağaçların kesilmesi ile heyelan riski var. Yağmur yağmayacak. Dolu afetine maruz kalacağız. Bu bölgede 13 tane Yörük var. Onları etkileyecek.”

Bölgede hayvancılık yapan Salim Çolak ,“Biz burada hayvancılık yapıyoruz. Burası heyelan bölgesi. Ağaçlar büyüyünce heyalan olmaz olmuştu. Ağaçların kesilmesi ile hayvancılık yapamayacağız” diyerek tepki gösterdi.

“YENİ FİDAN DİKİLECEK”

Öte yandan Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Emirler'deki sahada da üretim sonrasında kök sökümü, makineli arazi hazırlığı ve sahanın koruma amaçlı ihatası sonrası Kasım 2021'de fidan dikimi yapılacaktır. Tüm medeni ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde ve bölgemizde bilimsel, planlı ve teknik çerçevede yapılan bu çalışmalarla ilgili katliam yapıldığı ithamları ile kurumumuzu da töhmet altında bırakan, bilimsel ve mantıklı hiç bir dayanağı olmayan paylaşım ve açıklamalara karşı yasal yollara başvurulacaktır.”