Mersin’de orman yangını
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 15 arazöz müdahale ediyor.
Mersin'in Anamur ilçesi Melleç mevkisinde saat 17.55 itibarıyla yangın çıktı. İlk müdahalenin 18.00'da yapıldığı belirtildi. Yangına 1 uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 15 arazöz müdahale ediyor.
Öte yandan Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Bugün müdahale edilen 7 yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
Antalya'nın 3 farklı noktasında, Adana'nın Merkez ilçesinde, Muğla Milas ve Isparta Eğirdir'deki yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.
Mersin'in Anamur ilçesindeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.