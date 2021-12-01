Mersin’de tefecilere operasyon

Mersin’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Tefecilik yaptığı saptanan 8 kişi yakalanırken çok sayıda malzeme, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı. Yakalanan zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ve suçta kullanılan senet ve tapu ile ipotek belgeleri ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; son günlerde çok sayıda vatandaşın tefecilerin ağına düştüğü yönünde alınan bilgiler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube'nce çalışma başlatıldı.

2 RUHSATSIZ TABANCA, 1 POMPALI TÜFEK VE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Kimliği ve adresleri belirlenen tefecilere yönelik bir süre devam eden teknik takip sonucunda operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişek ve şarjörler, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan tefecilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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